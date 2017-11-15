حفل جائزة «أم الإمارات» لتميز نساء المستقبل في بريطانيا الليلة

لندن (الاتحاد)

يقام الليلة في فندق هيلتون بلندن حفل الإعلان عن الفائزة بالجائزة التقديرية لنساء المستقبل المتميزات في المملكة المتحدة والتي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للتميز، والتي تقام للعام الثاني على التوالي برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، والذي يتضمن جوهرة تاج زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس مزرعة الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لاوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتتنافس في الجائزة 5 مرشحات تم اعتمادهن من قبل منظمة سباقات الخيول العربية الأصيلة ومؤسسة الفرسان الهواة في المملكة المتحدة؛ للإنجازات التي حققنها هذا العام بعد أن استوفين المعايير.

وكانت لجنة التحكيم التي من بين أعضائها ريتشارد مولن بطل الفرسان في الإمارات وسفير المهرجان في لجنة التحكيم فحصت أوراق المرشحات، وتم الاستقرار على خمس ليتم الإعلان عن الفائزة بجائزة النسخة الثانية.

وتتقدم المرشحات إليسي كريستي، عداءة المسافات القصيرة في رياضة ألعاب القوى، وقد شاركت اليس في أولمبيادي 2012 بلندن و2016 بريو دي جانيرو، كما شاركت مرتين في بطولة العالم، وتستعد حالياً للمشاركة في الأولمبياد الثالث في طوكيو 2018.