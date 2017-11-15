أبوظبي جاهزة لإبهار العالم بـ «مونديال» استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

أتمت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية جميع الترتيبات، لاستضافة بطولة استثنائية قبل 3 أسابيع من انطلاقها، حيث شهد ملعب مدينة زايد الرياضية الذي يجسد النهضة الكروية في الإمارات، العديد من أعمال الصيانة والتجديد في إطار الاستعداد لمونديال 2017، وضمت تحسينات شاملة في مناطق الضيافة والأعمال الداخلية والخارجية للمقصورات، وإعادة زرع أرضية الملعب بأجود أنواع البذور، لتوفير أرضية انسيابية تتناسب مع المعايير العالمية «للفيفا»، وكذلك منطقة مقاعد كبار الشخصيات، وإنشاء منطقة لمقاعد الإعلاميين، بالإضافة لتطوير منطقة المشجعين، وتحديث اللوحات الإرشادية للجمهور، وترقية التجهيزات الأمنية، وتجديد المرافق العامة ودورات المياه، وغيرها من أعمال التطوير التي ستضمن استضافة الإمارات لنسخة جديدة استثنائية، أكثر نجاحاً وإبهاراً من مونديال الأندية.

وأتت أعمال الصيانة الحالية لتضاف لقائمة التجديدات التي عايشها الملعب خلال السنوات الماضية، قبيل بطولة مونديال الأندية 2009، ومونديال الشباب 2003.

ومع احتضان مونديال الأندية «الإمارات 2017»، يواصل ملعب مدينة زايد الرياضية، كتابة التاريخ باستقبال أبطال العالم من مختلف أرجاء المعمورة، فبين جنباته سيمتّع رونالدو المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات متعددة ورفاقه من نجوم ريال مدريد عشاق الكرة، ويكتب نجوم الجزيرة صفحة جديدة في التاريخ المشرق لفخر أبوظبي، وسيعزز وجود الوداد البيضاوي المغربي مشاركة الفرق العربية في البطولة، وسترفع مشاركة أبطال آسيا وأميركا الجنوبية والكونكاكاف رفقة الأبطال الآخرين، من إثارة المنافسة على الكأس العالمي الأغلى للأندية أبطال القارات.

أما استاد هزاع بن زايد المتوج بلقب أفضل استاد كرة قدم عام 2014، فشهد تنفيذ عدة أعمال تطويرية لضمان جاهزيته الكاملة لاستضافة مباريات البطولة، شملت تركيب توصيلات متطورة جديدة لدعم عمليات البث التلفزيوني بتقنية «4 كي» فائقة الوضوح، والتي يتم تطبيقها للمرة الأولى في ملعب رياضي بالدولة، وتركيب أنظمة إضاءة «إل إي دي» حديثة متوافقة مع معايير الإضاءة «الفئة السادسة» للاتحاد الدولي «الفيفا»، بما يتيح التحكم المتزامن بالعروض الضوئية المترافقة مع عروض الفيديو والعروض الصوتية، وتطبيق مبادرة «هتاف» في الاستاد التي تتيح للجماهير الاستماع بالتعليق المباشر على المباريات من خلال موجات «إف إم» الإذاعية.