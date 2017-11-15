المدني يطلب موافقة النصر على خوض لقاء «الإعصار» أمام «العميد»

مراد المصري (دبي)

طلب سبيل المدني لاعب حتا المعار من النصر، السماح له بخوض المباراة المقبلة التي تجمع «الإعصار» مع «العميد»، وذلك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، حيث تنص اتفاقية الإعارة على عدم مواجهة اللاعب للنصر في مباريات الدوري.

وتحدث المدني عقب مواجهة عجمان التي انتهت بالتعادل السلبي في كأس الخليج العربي لكرة القدم، وقال: «قدومي إلى حتا جاء من أجل إثبات قدراتي ونفسي في الملاعب الكروية، وهي خطوة أشكر النصر عليها عبر إتاحة المجال لي حيث أستطيع هنا اللعب بصورة منتظمة واكتساب المزيد من الخبرة، لكن من أجل تحقيق هذه الفوائد تمنيت لو تم السماح لي بمواجهة النصر تحديداً في الدوري، هناك اتفاقية على عدم مشاركتي أمامهم أنا وزميلي الحارس إبراهيم عيسى، الذي سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإصابة، وبالطبع نحترم هذا الاتفاق ونلتزم به، لكن أتمنى التجاوز عن هذه النقطة من أجل السماح لي بالمشاركة، حيث أريد إثبات نفسي أمامهم على أرضية الملعب».

وأوضح اللاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ23 يوم الجمعة المقبل تحديداً خلال مواجهة حتا والنصر، أنه سبق السماح له باللعب مع حتا أمام النصر قبل فترة بسيطة في الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي، وهو يرى أن الأمر سيكون جيداً لو تكرر مرة أخرى في مسابقة الدوري، وقال: «لعبت 65 دقيقة في تلك المباراة، حيث كنت أعاني من إصابة طفيفة، وكانت تجربة مفيدة عبر مواجهة زملاء تدربت معهم سابقاً».

وتابع: «في حال لم يكتب لي المشاركة في المباراة سأوجد على المدرجات لمساندة زملائي، وأتمنى التوفيق لهم في مهمة لن تكون سهلة أمام فريق قادم من أجل التعويض بعد التعرض للخسارة في الجولة الماضية في الدوري، إلى جانب النتائج السلبية التي حققها مؤخراً، فيما يسعى حتا لتحسين موقعه الحالي، لذلك ستكون مباراة قوية وسط رغبة من الفريقين لحصد النقاط».

وتحول اللاعب إلى «جوكر» تحت قيادة السوري نزار محروس، بعدما أجاد اللعب كظهير، وقدم أوراق اعتماده في مركز قلب الدفاع في المباراة الأخيرة، وقال: «اللعب في أي موقع في خط الدفاع أمر يناسبني، وأنا دائماً في خدمة زملائي عند الحاجة لسد أي فراغ، أحاول الاجتهاد دون النظر إلى الموقع الذي أوجد فيه، وهذه من مزايا حتا حيث تتكاتف المجموعة معاً من أجل حصد المصلحة العامة».

وأكد اللاعب أنه يهتم بالشق الدفاعي بالمقام الأول، لكنه لم يخفِ سعادته بتسجيل أول أهدافه في الملاعب الكروية، وقال: «للمرة الأولى أشارك فيها في دوري الخليج العربي بعدما لعبت في دوري الرديف سابقاً، وتسجيل هدف أمر أدخل الكثير من السرور على نفسي، لعبت لحد الآن 4 مباريات في الدوري إلى جانب كأس الخليج العربي، وأسعى للوجود بصورة أكبر في الفترة المقبلة، حيث أشعر بالحصول على الكثير من الثقة».

وكشف المدني عن أنه يحظى بدعم من أسرته، وتحديداً شقيقه غازي وبقية العائلة، الذين شجعوه على القيام بخطوة الانتقال على سبيل الإعارة إلى حتا من أجل كسب المزيد من الخبرة عبر اللعب لدقائق أطول في هذه السن، على أن يتطلع لاحقاً لتحديد خياره بالعودة إلى النصر في الوقت المناسب، وقال: «أدرك تماماً أن الأهم في هذه المرحلة الاستمرار في التدريب بكل جدية، وتعلم المزيد من زملائي من أصحاب الخبرة الأطول والاستماع جيداً لتعليمات المدرب، وفي المحصلة فإن لكل مجتهد نصيب مع مرور الوقت».

من ناحية أخرى انضم السوري عمرو الميداني إلى حتا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي خاضها أمام منتخب العراق.