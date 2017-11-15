الخديم يعود إلى «الصقور» بعد غياب 70 يوماً

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
يستعد عمر الخديم لاعب الإمارات للعودة إلى صفوف «الصقور» أمام الوحدة ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي بعد غيابه نحو 70 يوماً من تاريخ أول مواجهة رسمية للفريق في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي أمام الشارقة، حيث تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مرحلة الإعداد للقاء «الملك»، وغاب على أثرها عن جميع المباريات الرسمية في الموسم الحالي، ثم ظهر أخيراً أمام دبا الفجيرة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي لمدة 45 دقيقة فقط قبل أن يترك مكانه لزميله المغربي عبدالغني معاوي.
وحصل الخديم على ثقة الجهاز الفني بقيادة التونسي نورالدين العبيدي للمشاركة في الجولة الماضية أمام دبا تمهيداً لعودته رسمياً أمام الوحدة في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة المقبلة من الدوري، خصوصاً أن الفريق يسعى لتعويض التراجع في الدوري والعودة مجدداً إلى مرحلة النتائج الإيجابية عقب تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط من 7 مباريات.
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ويركز العبيدي على الاستفادة من المعطيات الإيجابية التي كانت حاضرة أمام دبا والعمل على تنويع المحاولات الهجومية من العمق والأطراف، في ظل توافر خيارات جيدة من اللاعبين.
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وبدوره أكد اللاعب عمر الخديم أن حالته الصحية آخذة بالتحسن إثر مرحلة التأهيل التي خضع لها في المرحلة الماضية، وهو ما دفعه إلى دخول مرحلة التدريبات مع اللاعبين قبل لقاء دبا الفجيرة في الكأس ثم مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق في المرحلة المقبلة لتعويض فترة غيابه.