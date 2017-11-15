الخديم يعود إلى «الصقور» بعد غياب 70 يوماً

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يستعد عمر الخديم لاعب الإمارات للعودة إلى صفوف «الصقور» أمام الوحدة ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي بعد غيابه نحو 70 يوماً من تاريخ أول مواجهة رسمية للفريق في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي أمام الشارقة، حيث تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مرحلة الإعداد للقاء «الملك»، وغاب على أثرها عن جميع المباريات الرسمية في الموسم الحالي، ثم ظهر أخيراً أمام دبا الفجيرة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي لمدة 45 دقيقة فقط قبل أن يترك مكانه لزميله المغربي عبدالغني معاوي.

وحصل الخديم على ثقة الجهاز الفني بقيادة التونسي نورالدين العبيدي للمشاركة في الجولة الماضية أمام دبا تمهيداً لعودته رسمياً أمام الوحدة في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة المقبلة من الدوري، خصوصاً أن الفريق يسعى لتعويض التراجع في الدوري والعودة مجدداً إلى مرحلة النتائج الإيجابية عقب تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط من 7 مباريات.

وسعى المدرب العبيدي لتكثيف الجرعات التدريبية والتكتيكية بعد مواجهة دبا الفجيرة أخيراً لتعزيز جاهزية اللاعبين لمواجهة العنابي بالنظر إلى كل الاحتمالات المتوقعة، خصوصاً أن النقاط الثلاث هي الشعار الأساسي للفريق في الجولة المقبلة لتدارك موقفه وتعزيز رصيده على لائحة الترتيب في الدوري، خصوصاً أن اللاعبين أمام أجواء التفاؤل والتحدي والرغبة العالية لطي صفحة الماضي والتقدم خطوة مهمة في المسابقة.

ويركز العبيدي على الاستفادة من المعطيات الإيجابية التي كانت حاضرة أمام دبا والعمل على تنويع المحاولات الهجومية من العمق والأطراف، في ظل توافر خيارات جيدة من اللاعبين.

وتحول شكوك حول مشاركة اللاعب حسن عبدالرحمن أمام الوحدة رغم المحاولات الجارية الآن لمساعدته على الشفاء من الإصابة، حيث يتحدد مصيره خلال الساعات المقبلة رغم أنه قد يصبح عملياً خارج خيارات العبيدي بسبب عدم جاهزيته البدنية إثر غيابه عن صفوف الفريق أخيراً، كما أن الجهاز الفني قد يلجأ إلى عدم الزج به حتى لا تتفاقم إصابته.

وبدوره أكد اللاعب عمر الخديم أن حالته الصحية آخذة بالتحسن إثر مرحلة التأهيل التي خضع لها في المرحلة الماضية، وهو ما دفعه إلى دخول مرحلة التدريبات مع اللاعبين قبل لقاء دبا الفجيرة في الكأس ثم مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق في المرحلة المقبلة لتعويض فترة غيابه.