مزاد رقمي على جزيرة



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 ترجمة: عزة يوسف وضعت البريطانية ويلو ريد جزيرة خاصة قبالة سواحل بليز، في منطقة البحر الكاريبي للبيع على موقع «إي باي». وتحمل الجزيرة اسم «فيرجينيا كاي»، وتمتد على مساحة أربعة أفدنة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه إسترليني، أو يمكن شراؤها بمبلغ 750 ألف جنيه إسترليني إذا لم يرغب المشتري في الدخول بحرب المزايدة. وتشمل الجزيرة، وفق ما نشره موقع «metro»؛ منزلاً يحتوي على سرير واحد، وميناء للقارب. إلا أن أهم ما يميز الجزيرة الشعاب المرجانية، والطقس المثالي على مدار السنة، فضلاً عن الشاطئ المذهل. كما تتمتع الجزيرة بخصوصية تامة، بالإضافة إلى أنها تضم ​​الكثير من الحيوانات البرية. وهناك أيضاً خيار لتحويلها إلى منطقة سياحية استثمارية. وابتاعت ويلو الجزيرة عام 2012 بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني بالمال الذي ورثته من أمها فيرجينيا التي أسمت الجزيرة باسمها. وقضت سنوات في إعادة تشكيل الجزيرة، وتركيب الكهرباء وخزانات المياه، ولكنها أدركت مؤخرا أنها لا تزال تحتاج للملايين للوصول إلى إمكاناتها الحقيقية لذلك قررت بيعها.