تراجع عدد إصابات لاعبي الظفرة قبل مواجهة الوصل

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يسعى الجهاز الطبي لفريق الظفرة إلى تقليص حجم الإصابات التي ضربت عدداً كبيراً من اللاعبين خلال الفترة الماضية وفي مشهد غير مسبوق حدّ من الحضور التنافسي للفريق، وبالأخص في المباراة الأخيرة أمام العين ببطولة كأس الخليج العربي، التي خسرها بنتيجة 1-7.

ورغم أن الأهداف المعلنة من نادي الظفرة على صعيد المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي تتمثل في إشراك الأسماء التي لا تنال فرصة المشاركة على الشكل الأمثل ببطولة الدوري، فإنه بدا واضحاً وجود نقص حاد في الخيارات الفنية المتاحة أمام المدير الفني محمد قويض خلال هذه المباراة، والحال ينسحب على المباراة الماضية أمام عجمان في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، والتي انتهت دون أهداف.

وشهدت التدريبات الأخيرة التي خاضها الظفرة تراجعاً في أعداد اللاعبين المصابين، والذين انحصروا في إيلتون ألميدا الذي سيغيب حتى نهاية المرحلة الأولى من بطولة الدوري، إلى جانب سعيد الكثيري وحسن عبدالرحمن وخلف الحوسني، فيما تماثل إلى الشفاء خلال الأسابيع الماضية كل من حمد الحمادي، عبدالرحمن يوسف، عبدالله عبدالهادي، عصام العدوة وسلطان السويدي، إلى جانب غياب علي إبراهيم بداعي الإيقاف لمباراة واحدة أمام عجمان، والحال ينسحب على خالد بطي الذي غاب عن مباراة الجزيرة بالجولة الرابعة.

كانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعات مكثفة ضمت الجهازين الفني والإداري لفريق الظفرة مع أعضاء الفريق الطبي، وذلك للوقوف بشكل حثيث على عملية استشفاء اللاعبين.

وكان الظفرة استقطب في وقت سابق طبيباً أسترالياً للوقوف على الإصابات التي واجهت الفريق لتسريع عملية علاج اللاعبين المصابين كحمد الحمادي وعصام العدوة، فيما يتطلع الجهاز الفني إلى الارتقاء بالحضور البدني للاعبين الذين تماثلوا إلى الشفاء، تأهباً لخوض مباراة الوصل بالجولة الثامنة يوم الجمعة، وهي المباراة التي تعتبر بمثابة المنعطف المهم في بطولة الدوري التي بدأت مواجهاتها تحفل بالصعوبة، إذ ينتظر أن يواجه الظفرة كذلك حتا في الجولة التاسعة، ثم شباب الأهلي دبي والعين في الجولتين الأخيرتين من عمر المرحلة الأولى للبطولة.