«عموري» ينافس خريبين على لقب أفضل لاعب آسيوي

دبي (الاتحاد)

أكدت مصادر بالاتحاد الآسيوي، أن عمر عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي العين، قد دخل بقوة في القائمة الثلاثية النهائية، المرشحة لجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد لقب العام الماضي، وكان مرشحا للقب عام 2015، والتي حصدها أحمد خليل، قبل أن يدخل سباق العام الجاري، كأحد أبرز مواهب القارة الآسيوية خلال العقد الحالي.

ويعلن الاتحاد الآسيوي عن الأسماء المرشحة خلال الأيام القليلة المقبلة، في جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا لعام 2017، أما عن أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة أمام عمر عبد الرحمن، فهو اللاعب السوري عمر خريبين هداف الهلال السعودي، الذي ينافس على اللقب بقوة، وتشير مصادر آسيوية إلى أن «عموري» يمتلك حظوظاً قوية، حيث لا يزال متقدماً في النقاط على خريبين، الذي يتبقى له مباراتان في النهائي، ذهاباً في الرياض وإياباً في طوكيو، وفي حال تألقه خلالهما قد يحسم اللقب لمصلحته، ويحل عموري وصيفاً.

وينتظر أن يعلن الاتحاد القاري عن اسم اللاعب الأفضل في آسيا، خلال حفل الجوائز السنوي الذي يقام هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك أواخر الشهر الجاري.

ويعتبر عبدالرحمن من أبرز اللاعبين في القارة، وهو حامل اللقب للموسم الماضي، وبات مرشحاً بقوة للاحتفاظ به ليدخل سجلات التاريخ من الباب الواسع، مع الياباني ناكاتا الذي يعد الآسيوي الوحيد صاحب لقب الأفضل مرتين متتاليتين منذ إطلاق الجائزة عام 94.