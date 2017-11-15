ارتفاع قيمة عقد خليل يهدد عودته إلى شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

كشف مصدر مسؤول بنادي شباب الأهلي، عن أن عودة أحمد خليل من نادي الجزيرة إلى «الفرسان الثلاثة»، تتوقف على العديد من الأمور، أبرزها الجانب المالي، بسبب ارتفاع العقد الحالي للاعب، وصعوبة حصوله على المبلغ نفسه، خاصة أمام السياسة الجديدة لإدارة الكيان الرياضي الجديد والقائمة على ترشيد الإنفاق، والابتعاد عن الصفقات التي تكبد ميزانية النادي أموالاً طائلة. وقد يهدد ارتفاع قيمة عقد خليل مسألة عودته إلى شباب الأهلي - دبي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال اتفاقه مع إدارة الجزيرة على فسخ عقده، إلا إذا وافق اللاعب على التخفيض في مطالبه المالية.

ويذكر أن إدارة شباب الأهلي اضطرت خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلى التخلي عن نجم الفريق، وعدم تجديد عقده بسبب المطالب المالية المرتفعة. وتفيد المتابعات أن خليل الذي لم يلعب خلال هذا الموسم سوى مباراتين فقط مع فريق «فخر أبوظبي» بإجمالي 43 دقيقة فقط، كشف لبعض زملائه السابقين في شباب الأهلي، عن رغبته في العودة إلى فريقه السابق، واستئناف المسيرة التي امتدت على مدار 13 موسماً، من المراحل السنية إلى الفريق الأول، الأمر الذي وجد ترحيباً كبيراً داخل الفريق، سواء من قبل اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد مسؤولي اللجنة العليا للدمج، خاصة أن بعض الأندية الأخرى المقبلة على المشاركة الآسيوية، مهتمة بضم خليل لدعم خطوط هجومها.

ومن جهة أخرى، نقل فريق شباب الأهلي - دبي تدريباته إلى ستاد آل مكتوم، حيث ينتظر أن تكتمل صفوفه اليوم بانضمام اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع الأبيض في التجربة الودية أمام أوزبكستان أمس، بالإضافة إلى عودة السنغالي موسى سو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة المؤجلة أمام جنوب أفريقيا أمس.

وفي المقابل، يتوقع غياب المالدوفي لوفانور هنريكي بسبب تعرضه إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الوصل الماضية ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، بالإضافة إلى المدافع محمد مرزوق الذي تعرض بدوره إلى إصابة خلال المباراة الودية الأولى لمنتخبنا أمام هايتي.

ويعول الجهاز الفني على مباراة الجولة المقبلة أمام دبا الفجيرة من أجل إنهاء سلسلة التعادلات السلبية في الدوري، والعودة إلى سكة الانتصارات، وجمع النقاط، أملاً في تصحيح مسار الفرسان، والاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، والتي تؤهل الفريق للمنافسة على لقب الدوري.