انتهاء «حرب الذكاء» بين الكلاب والقطط

أبوظبي (الاتحاد)

أكد علماء يابانيون، أن بوسع القطط أن تبلي بلاءً حسناً - تماماً مثل الكلاب - في اختبارات أُجريت عليها لتحديد مدى قدرتها على التذكر، وقالوا إن مهاراتها لا تقل عن الحيوانات الأخرى.

وأشاروا في دراسة، شملت 49 من قطط المنازل، إلى أن بمقدورها تذكر أي وعاء تناولت فيه طعامها، وذلك بعد مرور 15 دقيقة على التهامها الطعام.

وأوضحوا أن القطط على قدم المساواة مع الكلاب، التي يُعرف عنها منذ وقت طويل أنها قادرة على استعادة أحداث وقعت قبل فترة، وهي مقدرة يُطلق عليها «الذاكرة العرضية».

وأظهرت الدراسة، بحسب صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية، أن القطط، مثل الكلاب، في التفاعل مع الإيماءات التي يصدرها البشر والتعبيرات والانفعالات التي تظهر على وجوههم.

وفي تصريحات لـ «بي بي سي»، قالت ساهو تاكاجي الخبيرة النفسية في جامعة كيوتو: «إن ثمة توقعاً مثيراً للاهتمام يدور حالياً في أذهان العلماء مفاده بأنه قد تكون لدى القطط المقدرة على استعادة ذكريات تتعلق بخبراتها هي نفسها، وذلك على غرار ما يحدث للبشر».