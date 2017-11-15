اللقب بين شباب الأهلي والجاليات

علي معالي (دبي)

تستضيف صالة النادي الأهلي في السابعة مساء، نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بين شباب الأهلي دبي مع فريق الجاليات «بول أبوف أول»، حيث يبحث فريق الجاليات عن أول لقب له في تاريخ البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، في المقابل يخطط شباب الأهلي إلى الاحتفاظ باللقب.

تأهل شباب الأهلي للمباراة النهائية على حساب الشارقة بالفوز في نصف النهائي بنتيجة 74 / 68، في حين تخطى الجاليات عقبة الوصل بالفوز 70 / 64.

يعتمد شباب الأهلي على مجموعة هي الأبرز من اللاعبين المواطنين، ويقود الفريق سعيد مبارك وقيس عمر وراشد ناصر وحميد عيد وآلين جيف وجاسم عبدالرضا وأحمد عبداللطيف، ويخطط الألماني بيتر شورمز إلى إضافة لقب جديد في سلسلة للبطولة التي حققها المدرب الكبير في ملاعب السلة الإماراتية. وفي المقابل، يعتمد مدرب فريق الجايات السوري سامر إمام على مجموعة من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وما يميز الفريق أنه فريق يلعب من أجل اللعبة والاستمتاع بها فقط دون الحصول على أي مقابل مادي.