السركال يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في قضية إلهام

دبي (الاتحاد)

أصدر يوسف يعقوب السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة قراراً بتشكيل لجنة التحقيق في واقعة المنشطات للاعبة ألعاب القوى «إلهام بيتي»، للنظر في الواقعة واستدعاء كافة أطراف الموضوع لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم ورفع تقرير شامل حول نتائج التحقيق قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

يأتي قرار تشكيل اللجنة من قبل هيئة الرياضة، تجاوباً مع التحقيق الموسع الذي انفردت بتفاصيله صحيفة «الاتحاد» على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وكشفت خلاله عن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء العداءة الهام بيتي بطلة الإمارات في سباق 1500 متر عن المشهد الرياضي، بسبب إيقافها بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لمدة عامين، لتلاعبها بالدم وتعاطيها مواداً محظورة، بجانب رصد أبرز ردود الأفعال على الساحة، في الوقت الذي فضل فيه اتحاد ألعاب القوى «التستر» على القضية بداعي إصابة اللاعبة.

ويتولى عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة رئاسة لجنة التحقيق، التي تضم في عضويتها الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات، خالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، ممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدر علي الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة عضواً ومقرراً.

وأكد عبد المحسن الدوسري، أن لجنة التحقيق في قضية العداءة الهام بيتي ستعقد أول اجتماعتها الأحد المقبل بمقر الهيئة في دبي، حيث تستعرض كافة ملفات القضية، والمستندات الخاصة بقرار الايقاف من قبل محكمة التحكيم الرياضي، ومن المنتظر أن تستمع اللجنة للمعنيين في اتحاد ألعاب القوى قبل إصدار قرارها بشأن القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية.