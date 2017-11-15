دورينا في المونديال.. 4 نجوم وساحر !

محمد حامد (دبي)

يسجل دوري الخليج العربي حضوراً مونديالياً جيداً من خلال بعض النجوم الذين سوف يمثلون منتخباتهم في روسيا الصيف المقبل، وعلى رأسهم ماركوس بيرج مهاجم العين الذي قاد السويد للمونديال، فهو هداف منتخب بلاده في مشوار التصفيات بـ 8 أهداف، وخامس الهدافين في تصفيات أوروبا بأكملها، ولعب دوراً مؤثراً في تأهل منتخب بلاده لروسيا، أما اللاعب الثاني فهو مبارك بوصوفة نجم الجزيرة والمنتخب المغربي، والذي لعب دوراً مؤثراً في تأهل أسود أطلس لكأس العالم، فقد كان عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب الفرنسي رينارد.

وكشف بوصوفة، عقب التأهل في قلب أبيدجان بعد الفوز بهدفين على كوت ديفوار، عن أنه انتظر المشاركة في المونديال منذ بداية مسيرته، فهو يبلغ 33 عاماً، وكان يشعر بالخوف من ضياع الفرصة. أما موسى سو لاعب فريق شباب الأهلي دبي، فهو أحد أهم العناصر الهجومية مع منتخب السنغال الذي تأهل بجدارة للمونديال، فقد كان حاضراً على المستوى التهديفي في مشوار التأهل لكأس العالم، مسيرة سو الدولية هي الأفضل مقارنة مع عناصر منتخب السنغال، فقد خاض 48 مباراة دولية محرزاً 18 هدفاً، وهو ما يجعله أفضل هداف في التشكيلة التي سوف تسافر إلى روسيا الصيف المقبل.

رابع نجوم دورينا في مونديال روسيا 2018 هو الكوري الجنوبي شانج ريم لاعب الوحدة، والذي حظي باستدعاء الجهاز الفني لمنتخب بلاده في أكتوبر الماضي، لخوض مباراتين تحضيريتين أمام روسيا والمغرب، وسوف يظل لاعب الوحدة تحت المجهر قبل أن يتقرر ضمه للقائمة الكورية في روسيا.

ومن الأسماء التي تحمل معها بقايا من ذكريات لدوري الخليج العربي فهو الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني السابق للعين، والذي تم تعيينه مديراً فنياً لمنتخب بلاده في 7 أكتوبر الماضي، ليقوده في 9 أكتوبر، أي بعد يوم ونصف لا أكثر، للفوز على أوكرانيا بهدفين نظيفين في كييف، ويأخذ منتخب بلاده إلى الملحق التأهيلي لمونديال روسيا 2018. وفي الملحق الحاسم نجح بتخطي اليونان 4-1 ذهاباً والتعادل 0 - 0 إياباً، ليحقق الكروات هدفهم بالمشاركة في كأس العالم، وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية بفضل قدرات زلاتكو التدريبية، وكذلك بالنظر إلى وجود عدد من أشهر نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم مودريتش، وماندزوكيتش، وراكيتيتش، وكراميتش وبريسيتش وغيرهم من النجوم.