مسابقة صيد الكنعد تنطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً النسخة الثانية لمسابقة وتحدي صيد الكنعد في أبوظبي، لتستمر لثلاثة أيام بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح سالم الرميثي، مدير عام النادي، أن البطولة تجد اهتماماً كبيراً من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس النادي، ومتابعة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، خاصة أنها واحدة من الموروثات الشعبية المهمة في تاريخ الإمارات، بحكم الارتباط القوي بين المجتمع والبحر، وقال: المحافظة على هذا اللون من أنواع الصيد هو توجه مهم لدى قيادتنا والمسؤولين.

وشدد على أهمية النسخة الثانية التي شهدت إضافات مهمة، منها جائزة أجمل فيديو يتم تصويره للحظة الصيد، مما يساهم في زيادة حرص المشاركين والبحارة على تقديم التوثيق الأفضل خلال المنافسة.

وأكد أن المنافسة شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين ومن المحتمل أن تسجل أرقاماً عالية، خاصة أن البطولة تقام في أجواء مثالية ومناسبة، وأيضاً توافر الكثير من شروط المشاركة لدى الجميع.

وكشف أن منافسات صيد الأسماك لها شعبية كبيرة وحضور في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون وليس الإمارات فقط، وأضاف: نركز أيضاً على أهمية أن ترفع البطولة التواصل بين النادي والمجتمع بشكل أكبر، حيث تتوجه هذه البطولة لكي تزيد من التواصل والمساهمة المجتمعية للنادي لدى الجمهور.

وقال الرميثي: تختلف بطولة صيد الكنعد عن البطولات التي تم تنظيمها لصيد الأسماك هذا الموسم، حيث إنها كانت مخصصة للجهات الحكومية وشملت صيد جميع الأسماك، بينما ستكون البطولة مفتوحة للمشاركة لعموم الجمهور، ومن يملك قارباً مرخصاً، وأيضاً لنوع واحد من الأسماك فقط، حرصنا على تنظيم هذه البطولة لكي نعطي فرصة أكبر للشباب من أجل الاستمتاع بمنافسات صيد الأسماك، ولكن في إطار سليم ومنظم وفي منافسة رياضية تزيد من شعبية وحضور مثل هذه الرياضات، بالإضافة إلى تثبيت الثقافة الرياضية بشكل أفضل لدى من يمارسها، وتابع: نحاول أن ننشر مفهوم الرياضة البحرية قدر الإمكان، ولذلك توجهنا نحو إقامة بطولة صيد الأسماك التي ستتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن بالمشاركة في هذا التحدي، صيد الأسماك من الرياضات الجميلة والتقليدية والتي يتعلم من يمارسها الصبر وقوة التحمل.