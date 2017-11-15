القاسمي: الثقافة في البادية تكمن في الصدور ونعمل لتعريف الآخرين بها

الشارقة (الاتحاد)

أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حواراً متلفزاً، خص به قناة الوسطى من الذيد، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، حاوره فيه الدكتور راشد أحمد المزروعي، وتحدث سموه خلال المقابلة التلفزيونية عن ثقافة البادية والصحراء، وما تتمتع به المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة من طبيعة وآثار وعادات وتقاليد وأسلوب حياة ونظام بيئي وقبلي، وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على الجهود التي يقوم بها طاقم العمل الفني والإداري بقناة الوسطى من الذيد في إبراز ملامح تلك المنطقة التي ينتمون لها.

المنطقة الوسطى صحراء وبادية

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه حول طبيعة المنطقة الوسطى الصحراوية البدوية، حيث قال: كلمة (الصحراء) عربية، وإذا أعدناها إلى أصلها الثلاثي قلنا (صَحِرَ) أي تغير لونه غُبْرَةً بِحُمْرَة، حتى الأسد والذي يتميز بلون الصحراء يسمى المصحر وهو أحد أسامي الأسد، واللغة العربية واسعة، ولذلك شملت الصحراء دون تحديد، فقيل صحراء نسبة للونها فقط، وفي الدنيا صحارى كثيرة مثل صحراء نيفادا، صحراء كلهاري في أفريقيا، صحراء فيكتوريا في أستراليا، الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، كل ذلك يبيّن كما قيل أنّ الأرض تصحّرت، وكلمة (تَصَحّرَتْ) تعني زال النبات منها وبقيت الأرض بلونها الطبيعي، والتصحّر موجود في الصحراء الكبرى في أفريقيا، فنلاحظ أن العشب والخضرة تنزاح وتصبح الأرض صحراوية، أي ليس بها نبات ولا عشب ولا شجر.

ولكن المقصود هنا في كلمة صحراء، هي البادية، والبادية هي الصحراء، ولكن البادية لها صفات، مثلاً بادية الشام وبادية نجد، هذه المناطق لها معنى، فما هي؟ البادية من بَدَأ، والبدء هو إظهار أو إشهار العداوة. تبادى القوم بالعداوة، أي جاهروا بالعداوة، كيف أتى هذا الاسم؟ ذلك لأن أهل المنطقة قبل الإسلام كانوا يجاهرون بالعداوة في قصائدهم وأشعارهم لذلك سمّيت البادية. وهي اسم على مسمى نظراً لطباع أهل المنطقة. فيقولون على سبيل المثال (يا فلان افعل ما بدا لك) بمعنى أظهر العداوة وجاهر بها. أما السكان، فيُطلق عليهم اسم «بدو» نسبة للبادية، ومفردها «بَدَوي» أو «بِدْوي» ومؤنثها «بَدَوِيّة».