فيسبوك.. يرهق الطلبة بنسبة 300 ٪

ترجمة: عزة يوسف

أرجعت دراسة ضعف التحصيل الدراسي في مواد مثل الرياضيات واللغات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيس بوك».

الدراسة، أجراها فريقٌ بحث قادته البروفيسورة سالي باور من معهد ويلز للأبحاث والبيانات وطرق البحث الاقتصادية والاجتماعية، وشملت أكثر من 900 من المراهقين ممن يشيع بينهم الاستيقاظ خلال الليل، وهو ما يجعلهم يشعرون بالإنهاك عند استيقاظهم في الصباح.

وبحسب الفريق: ربما يشكل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأوقات، أحد العوامل المسببة في ارتباك نمط النوم لدى المبحوثين، ما يفضي بهم إلى الذهاب إلى مدارسهم في اليوم التالي، وهم في حالة من الإرهاق.

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في دورية «يوث ستاديز»، النقاب عن أن أكثر من خُمس أفراد العينة أقروا بأنهم يتصفحون حساباتهم الشخصية على تلك المواقع لدى استيقاظهم من النوم ليلاً.

وشملت مجموعتين تتراوح أعمار المبحوثين في إحداهما ما بين 13 و14 سنة، بينما تتراوح الأعمار في الأخرى بين 14 و15 سنة.. وتبين أن نسبة من كشفوا عن أنهم يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي خلال الليل لم تختلف بين المجموعتين.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية؛ فإن المراهقين الذين يُقْدِمون على ذلك يكونون أكثر شعوراً بالإرهاق والتعب لدى توجههم إلى مدارسهم في اليوم التالي مقارنة بأقرانهم ممن لا يفعلون ذلك بنسبة 300% تقريباً.