أتذكرون هذه الصورة؟ .. فضيحة وراءها حساب «تويتر» مزيف من ...

مصطفى أوفى (الاتحاد نت)

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فضيحة مدوية تتعلق بالصورة الشهيرة التي انتشرت عبر وسائل التواصل في مختلف أنحاء العالم لسيدة محجبة ظهرت وهي تمر أمام موقع عملية إرهابية وقعت في لندن قبل أشهر، وكأنها لا تأبه بالحادث أو بضحاياه.

وأثارت الصورة ضجة كبرى في العالم، بالنظر إلى بشاعة الحادث الذي قام فيه مسلم خلال مارس الماضي بدهس مارة وسط العاصمة البريطانية، ثم بدت الشابة المحجبة في الصورة وهي تنظر في هاتفها أثناء مرورها بجوار مصابين، من دون أي مبالاة.

لكن اليوم كشفت «ديلي ميل» أن حساب «تويتر» الذي بث الصورة للمرة الأولى تبين أنه حساب وهمي مصدره روسيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن حساب @SouthLoneStar شارك صورة الشابة المحجبة واتهمها بالسير قرب الجرحى وهي تتطلع في هاتفها في لامبالاة تامة.

وأرفق الحساب المزيف صورة الشابة المحجبة بتغريدة كتب فيها: «امرأة مسلمة لا تعير أي اهتمام للهجوم الإرهابي وتسير بإهمال قرب رجل يموت وهي تتفحص هاتفها #صلوا من أجل لندن #وستمنستر #امنعوا الإسلام».