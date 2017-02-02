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مسؤول إنفاذ قانون يقتل ابنه ثم ينتحر
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

أقدم نائب «شريف» في بلدة أميركية على قتل ابنه قبل أن ينتحر في منزلهما، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جوزيف باركر (61 عاماً) عثر عليه ميتاً مع ابنه «كنسي»، البالغ من العمر 27 عاماً، في منزلهما الواقع في مدينة غراهام بولاية تكساس.

وأكدت الشرطة أن الأب مسؤول عن الوفاتين.

ولم يذكر قائد الشرطة توني ويدنر سبباً للانتحار وقال إن أياً من الرجلين لم يترك رسالة.

عثر على جثتي الرجلين في إحدى غرف نوم منزلهما.

وأضافت الشرطة: «فور الدخول إلى المنزل، عثر المحققون على جثتي الرجلين في غرفة نوم وكانت كل واحدة منهما تحمل أثر جرح رصاصة واحدة».

وعثر على سلاح الجريمة المزدوجة بالقرب من الجثتين. ولم يتضح ما إن كان المسدس المستخدم في الجريمة هو سلاح الأب.

وكان باركر ضابط شرطة متقاعداً في غراهام قبل أن يبدأ العمل كنائب «شريف» في المدينة.

     
 

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