مسؤول إنفاذ قانون يقتل ابنه ثم ينتحر

أقدم نائب «شريف» في بلدة أميركية على قتل ابنه قبل أن ينتحر في منزلهما، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
جوزيف باركر (61 عاماً) عثر عليه ميتاً مع ابنه «كنسي»، البالغ من العمر 27 عاماً، في منزلهما الواقع في مدينة غراهام بولاية تكساس.
وأكدت الشرطة أن الأب مسؤول عن الوفاتين.
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عثر على جثتي الرجلين في إحدى غرف نوم منزلهما.
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وعثر على سلاح الجريمة المزدوجة بالقرب من الجثتين. ولم يتضح ما إن كان المسدس المستخدم في الجريمة هو سلاح الأب.
وكان باركر ضابط شرطة متقاعداً في غراهام قبل أن يبدأ العمل كنائب «شريف» في المدينة.