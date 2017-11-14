محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المصري العلاقات الأخوية بين البلدين

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر أمس، معالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً في إطار جولة له في المنطقة.

ورحب سموه بوزير الخارجية المصري، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على الساحة العربية، والتحديات والأوضاع التي تواجه أمن واستقرار المنطقة، وتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بشأن الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات والتصدي لها بالتعاون والتضامن العربي.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه في قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

قرقاش: الموقف المصري حجر أساس

أبوظبي (الاتحاد)

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري بالممتاز. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: لقاء ممتاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، مضيفاً معاليه أن «تحدياتنا وهمومنا مشتركة، والموقف المصري حجر أساس في بلورة موقف عربي صلب».