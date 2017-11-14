محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المصري العلاقات الأخوية بين البلدين

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر أمس، معالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً في إطار جولة له في المنطقة.
ورحب سموه بوزير الخارجية المصري، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.
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وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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قرقاش: الموقف المصري حجر أساس
أبوظبي (الاتحاد)
وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري بالممتاز. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: لقاء ممتاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، مضيفاً معاليه أن «تحدياتنا وهمومنا مشتركة، والموقف المصري حجر أساس في بلورة موقف عربي صلب».