هزة متوسطة تطال الكويت دون وقوع إصابات أو أضرار

الكويت (وكالات)

شعر سكان محافظات كويتية عدة بهزة أرضية متوسطة، هرع على أثرها بعضهم إلى الشوارع وسط حالة من القلق بين السكان، وذلك جراء هزة ارتدادية للزلزال العنيف الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية، بينما أعلنت وزارة الداخلية عدم رصد أي إصابات أو أضرار.

من جهة أخرى، توجه التلاميذ والطلاب أمس، إلى مدارسهم كالمعتاد بعد إعلان وزارة التربية الكويتية أن اليوم الدراسي سينتظم عادياً، مؤكدة عدم تعرض المدارس في البلاد إلى أي أضرار جراء الهزة الأرضية.

وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد، بلغت قوتها ما بين 4 إلى5 درجات، وهي هزة ارتدادية للزلزال الذي منطقة شمال العراق والأراضي الإيرانية المقابلة.

وأكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية عدم وقوع أي حادث يذكر نتيجة للهزة الأرضية. ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أمس، أن سكان بناية بمنطقة صباح السالم، ظهرت تصدعات في أجزاء منها جراء الهزة، عادوا إلى مساكنهم، بعد إخلائهم لوقت وجيز.

وقامت الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لقطاع العمليات، في وقت سابق بعملية إخلاء بناية مكونة من 11 شقة من جميع سكانها، بعد ظهور تصدعات في أجزاء منها.

وأوضحت أن غرفة العمليات تلقت عدة بلاغات، من بينها بلاغ يفيد بظهور تصدعات وشقوق في البناية. وبدورها، أكدت وزارة الأشغال العامة الكويتية أمس، أن مشاريع الوزارة لم تتعرض لأي أضرار جراء الهزة الأرضية مساء أمس الأول.