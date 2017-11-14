الرئيس الفلبيني يغني بأمر ترامب في حفل عشاء

مانيلا (د ب أ)

أدى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أغنية رومانسية فلبينية، أثناء حفل عشاء لقادة دول آسيا - المحيط الهادي، المشاركين في قمة إقليمية في مانيلا، بتشجيع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث الرئاسي الفلبيني هاري روكواي، إن دوتيرتي التقط الميكروفون وردد أغنية «اكاو» وتعني «أنت» مع المغنية الفلبينية بيليتا كورلاس مساء أمس الأول الأحد، وذلك بعد تشجيع ترامب له.

وأضاف روكواي، أمس الاثنين «يبدو أن الرئيس ترامب لاحظ أن الرئيس الفلبيني كان يدندن أثناء غناء بيليتا».

وأبرزت هذه اللحظة العلاقة «الودية» بين دوتيرتي وترامب، ما يعد نقيضاً لعلاقة دويترتي مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وأظهر مقطع فيديو نشر على صفحه الحكومة الفلبينية على موقع «تويتر» دوتيرتي، وهو يغني خلال حفل العشاء الذي حضره قادة الدول العشر الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان).

وفي نهاية الأغنية، وسط التصفيق للرئيس الفلبيني، قال دوتيرتي «سيداتي وسادتي، لقد غنيت من دون دعوة بناء على أوامر القائد الأعلى للولايات المتحدة الأميركية».