عدن (موقع 24)
كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«موقع 24» أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حولت مشروع «تلال الريان» السكني القطري، في صنعاء إلى موقع تدريب عسكري على قتال الشوارع واقتحام المدن، تمهيداً لاستهداف مدن حدودية سعودية، بدعم من إيران وقطر وتدريب من قبل خبراء عسكريين إيرانيين ومن ميليشيات حزب الله اللبناني. وقالت المصادر، «إن قطر أسست المشروع السكني منذ سنوات، قبل أن تحوله مؤخراً إلى معسكر تدريب للانقلابيين.
وأكدت مصادر وسكان في صنعاء، أنهم شاهدوا أعمالاً عسكرية وتواجداً مكثفاً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مباني مشروع تلال الريان القطرية المطلة على صنعاء، والتي أصبحت شبه مكتملة. وكشف مصدر خاص للموقع حقيقة تلك التحركات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في مشروع تلال الريان، وأكد أن الميليشيات تقوم بتدريب مجاميع مسلحة على تكتيكات عسكرية جديدة تتمثل في قتال المناطق السكنية وقتال الشوارع واقتحام المدن في محاكاة حية وحقيقية لاستعدادات الميليشيات الانقلابية للهجوم على مناطق ومدن سعودية في نجران وجيزان خلال الفترة المقبلة بتوجيهات وتنسيق إيراني حوثي.
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