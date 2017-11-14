مسيرة في باريس تطالب بمحاكمة النظام القطري

بسام عبد السميع (أبوظبي)

شهدت باريس أمس، مسيرة للشباب المسلم ضد الإرهاب الممول من الدوحة، مطالبة بمحاكمة النظام القطري، ومنددة بصمت المجتمع الدولي. وخصصت المسيرة وقفتها للتنديد بالإرهاب، بمناسبة الذكرى الثانية للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مسرح باتاكلان والمناطق المحيطة به، والتي أدت إلى مقتل 130 شخصاً في سلسلة هجمات وقعت مساء 13 نوفمبر 2015 شملت محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية، وتحديداً في سان دوني، بالإضافة لتفجير انتحاري آخر وسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص في أربعة مواقع.

وقال الشيخ حسن شلغومي، رئيس منتدى أئمة فرنسا عبر الهاتف لـ«الاتحاد»، إن المشاركين في المسيرة، طالبوا الساسة في أوروبا بتوضيح موقفهم من قطر وإيران المتهمتان بتمويل الإرهاب، وقالوا ،«إنه لا بد من أن تتدخل دول أوروبا وفي مقدمتها فرنسا لوقف عمليات تمويل الرهاب، والحد من تصاعد تلك العمليات، وأن يكون لها دور بارز في مواجهة تحديات الاستقرار بسبب الإرهاب، لافتاً إلى أن قطر تمول منذ سنوات، الإسلام السياسي في أوروبا عبر جماعة الإخوان الإرهابية».

وأوضح أن المسيرة شارك فيها أكثير من 100 شاب من مختلف مدن أوروبا وعدد من الأئمة في باريس، نددوا بصمت المجتمع الدولي على قيام دول بتمويل الإرهاب، وأشاروا إلى أن هذه الهجمات كانت الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، والأكثر دموية في الاتحاد الأوروبي منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004.

وقالت مصادر لـ«بوابة العين» الإخبارية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسلم ملفاً يوثق أدلة ضلوع قطر وإيران في دعم الإرهاب، بالتزامن مع ذكرى الاعتداءات أعده المسؤولون عن «إعلان باريس»، وهو مجموعة من التوصيات التي أصدرها خبراء خلال مؤتمر باريس من أجل مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة في أكتوبر الماضي، ينتظر أن يتسلمه أيضا أهالي ضحايا الهجمات خلال فعاليتين، لتخليد ذكراهم وتنبيه العالم بمخاطر التساهل مع الأنظمة الداعمة للإرهاب.