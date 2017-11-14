مسح لـ «جلف إنتليجنس»: 60 دولاراً سعر خام برنت في العام المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يتراوح سعر خام برنت القياسي ضمن 60 دولاراً للبرميل في عام 2018، حسب 45% من آراء المشاركين في الاستبيان الذي أجرته مؤسسة جلف إنتليجنس عشية انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الوطني للبترول، أديبك 2017 أمس.

وحتى الآن فإن متوسط سعر النفط الخام بحسب مؤشر برنت خلال العام الجاري يبلغ 52 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن النظرة الإيجابية المتفائلة بخصوص السعر خلال العام المقبل التي عبر عنها المشاركون ال 100 في الاستفتاء الذي أجرته جلف انتليجنس بين مجموعة من العاملين في قطاع صناعة الطاقة، تعني أن متوسط إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سوف ترتفع خلال عام 2018 بمقدار 175 مليون دولار في كل يوم.

وهذه النظرة التفاؤلية النسبية من قبل المشاركين بالاستبيان لا تأتي من فراغ، بل وتدعمها توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سوف ينمو بمعدل متوسط قدره 1,4 مليون برميل في كل يوم خلال العام المقبل.

وعلى الرغم من هذا المشهد المتفائل الذي يبرزه الاستبيان لا بد من الإشارة على صعيد آخر إلى أن 38% من المشاركين يرون بأن متوسط الأسعار سوف يكون في نطاق ال 50 دولارا للبرميل خلال عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن سعر البرميل من خام برنت القياسي قد كسر حاجز الـ 60 دولاراً في شهر أكتوبر المنصرم وذلك لأول مرة منذ عامين وذلك على خلفية استمرار الالتزام من قبل 24 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومن الدول خارج أوبك على تقييد العرض بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2018. وسوف تعقد منظمة أوبك اجتماعها القادم في العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 نوفمبر الجاري، ويتوقع 80% من المشاركين في الاستبيان أن تقر المنظمة تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل وذلك من أجل الحفاظ على معدلات الأسعار الحالية.