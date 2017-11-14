ندوة تناقش أهمية التحكيم بقطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار توفير المعلومات وتمكين أصحاب المصلحة في قطاع النفط والغاز البحري، استضاف مركز الإمارات للتحكيم البحري أمس، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) جلسة نقاش تفاعلية حول فوائد إجراءات التحكيم التي يقدمها المركز في قطاع النفط والغاز البحري.

وشارك في الجلسة عدد من كبار القادة الإقليميين والعالميين في القطاع البحري والتحكيم، من ضمنهم الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وأيضاً الضيف المتحدث من لندن المحكم الدولي البارز والمؤلف وليام رولي، والذي تولى الإشراف على نحو 200 تحكيم دولي خلال حياته المهنية المميزة، ولديه شهرة واسعة في قطاع التحكيم الدولي لما يتمتع به من خبرة طويلة في المنازعات بقطاع النفط والغاز العالمي، واستناداً إلى خبرته الواسعة، استعرض رولي وجهة نظره حول أهمية مراكز التحكيم لهذا القطاع من أجل تحقيق الازدهار المستمر للصناعات العاملة في قطاع النفط والغاز الإقليمي.

ومن خلال خبرته الواسعة في القطاع البحري والتي تمتد على مدار 18 عاماً، أوضح خلال الجلسة الكابتن الشامسي عضو مجلس الأمناء في مركز الإمارات للتحكيم البحري، أهمية الخبرة الغنية التي يتمتع بها الوسطاء والمحكمين في المركز عبر مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع النفط والغاز البحري لضمان عمل المحكم المناسب على النزاع.

وأضح ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، أن كل محكم ووسيط في مركز الإمارات للتحكيم البحري يحظى بخبرة غنية في القطاع الإقليمي، كما لدى البعض خبرة خاصة في إدارة النزاعات في قطاع النفط والغاز البحري.

وقال ماجد عبيد بن بشير: «خلال العام الماضي، عمل فريق مركز الإمارات للتحكيم البحري على زيادة الوعي حول فوائد التحكيم في في مختلف القطاعات المرتبطة بالصناعات البحرية بما فيها قطاع النفط والغاز البحري».

وأضاف: «قدمت الجلسة اليوم فرصة فريدة لأصحاب المصلحة في القطاع لاكتساب خبرة غنية والإطلاع على أهمية فوائد التحكيم التي يقدمها المركز في العمليات اليومية».

جدير بالذكر، أن مركز الإمارات للتحكيم البحري هو أول مركز متخصص للتحكيم البحري يتأسس في المنطقة وهو يعمل بشفافية وحيادية.