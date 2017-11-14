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سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد»

«حديد الإمارات» ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن بنهاية العام الجاري
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إن الشركة ستزيد الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 3.2 مليون طن بنهاية العام الجاري، ارتفاعاً من 2.5 مليون طن خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مؤكداً أن مصانع الشركة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية من خلال 5 خطوط إنتاج.

وأكد لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة «حديد الإمارات» في معرض «أديبك 2017» بأبوظبي أمس، أن «حديد الإمارات» نجحت في تطوير منتجات ذات قيمة مضافة من منتجات الأسلاك والحديدية والألواح الارتكازية المستخدمة في صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات والأثاث، وذلك تلبية لاحتياجات الأسواق التصديرية، متوقعاً بلوغ حجم واردات الشركة من المواد الخام إلى 5 ملايين طن سنوياً بنهاية العام الجاري.

وتوقع الرميثي بلوغ حجم إنتاج الشركة من الألواح الارتكازية إلى 70 ألف طن سنوياً، فيما وصل إنتاج «حديد الإمارات» من المنتجات ذات مواصفات خاصة إلى 106 آلاف طن متوقعاً أن يصل إنتاج المنتجات ذات المواصفات الخاصة إلى نحو 120 ألف طن بنهاية العام الجاري.

وذكر أن صادرات شركة «حديد الإمارات» من منتجات المقاطع الإنشائية تنمو بنحو 74% لتصل إلى 169 ألف طن بنهاية العام الجاري، مقارنة بصادرات قدرت بنحو 97 ألف طن خلال العام 2016، مؤكداً أن منتجات الشركة تتمتع بتنافسية عالية من حيث الجودة والسعر على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بمشاركة الشركة في معرض «أديبك» قال الرئيس التنفيذي إن وجود منتجات الشركة في المعرض للعام الثالث على التوالي جاء لتعريف زوار المعرض بمنتجاتها من الألواح الارتكازية، والتي كانت أول شركة متخصصة في تصنيع هذا المنتج في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن «حديد الإمارات» استعرضت منتجاتها من المقاطع الإنشائية المتوسطة والثقيلة والضخمة، ذات الاستخدامات الأساسية في إنشاءات قطاعات النفط والغاز والحقول البحرية والبرية، وغيرها من مجالات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومجالات الصناعات البتروكيماوية. ... المزيد
     
 

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