ألمانيا تزيد الاعتماد على الطاقة المتجددة

ميونيخ (د ب أ)

سجلت ألمانيا ارتفاعاً قياسياً جديداً في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة عام 2017. وبحسب بيانات شركة «إيون» الألمانية للطاقة، أنتجت محطات توليد الكهرباء المولدة من طاقة الشمس والمياه والرياح العام الماضي نحو 154 مليار كيلووات ساعة، بزيادة قدرها الخمس مقارنة بعام 2016. وذكرت الشركة أمس أن تلك البيانات لا تشمل إنتاجية الكهرباء للمحطات العاملة بالكتلة الحيوية، والتي بلغت 38 مليار كيلووات/ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تعتمد على نحو كبير على أحوال الطقس، وتخضع إنتاجيتها لذلك لتقلبات موسمية قوية، فعلى سبيل المثال، شهدت ألمانيا طقسا عاصفا خلال شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، ما جعل النصيب الأكبر لإنتاجية الكهرباء من الطاقة المتجددة لمحطات الرياح، حيث بلغت 16 مليار كيلووات/ساعة في الشهرين.

وفي مايو ويوليو وأغسطس بلغت إنتاجية محطات الطاقة الشمسية، التي تضم 1.6 مليون لوح شمسي في الولايات الجنوبية على وجه الخصوص، نحو 5 مليار كيلووات/ساعة في كل شهر من الثلاثة.

وكانت الرابطة الاتحادية لاقتصاد الطاقة والمياه أعلنت قبل الكريسماس، أن الطاقة المتجددة شكلت ثلث إنتاجية الكهرباء في ألمانيا عام 2017.

وبحسب بيانات الرابطة، ارتفع استهلاك الكهرباء في ألمانيا العام الماضي بنسبة 1%، بينما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 5%.