محمد المهيري: «أديبك» فرصة مميزة للشركات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدائم على دعم معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك».

وقال خلال حضوره فعاليات معرض أديبك: «تتشرف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تكون داعماً رئيساً لمعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2017» الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، هذا الحدث البترولي الذي يحظى بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذه الرعاية والدعم اللذين يعكسان مدى أهمية هذا القطاع واهتمام سموهما بتطويره والارتقاء به وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك التقنية والتكنولوجيا المتطورة في مجال النفط والغاز». وأوضح المهيري أن معرض ومؤتمر «أديبك 2017» يتميز في هذه الدورة بتنظيم عدد من الفعاليات المهمة، مؤكداً أن المشاركة الواسعة في المعرض تعكس أهمية «أديبك 2017» الذي أصبح أحد أهم المعارض التي تعنى بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم ومحطة رئيسية لكبار الخبراء وصناع القرار العاملين في هذين القطاعين.

وتشارك غرفة أبوظبي في معرض «أديبك 2017» في إطار دعمها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي والترويج لهذه الشركات، والذي بدأت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس، ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر الجاري.

وتعرض المؤسسات التابعة للغرفة خدماتها في مجالات التدريب والتأهيل وبرامج التميز المؤسسي وحوكمة الشركات والمؤسسات وخدمات التوفيق والتحكيم التجاري.

ومن خلال الفريق المشرف عليه، تُقدم معلومات حول كيفية تأسيس الشركات والإجراءات والشروط الواجب اتباعها للحصول على التراخيص، وكذلك بيانات حول الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى معلومات وكتيبات ترويجية عن مناخ وفرص الاستثمار في الإمارة والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.