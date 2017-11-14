إعادة فتح الموانئ والمطارات بالمناطق اليمنية المحررة

نيويورك (وكالات)

أعلنت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، أمس، أن تحالف دعم الشرعية سيعيد فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن الشرعية خلال الـ 24 المقبلة.

وأضافت البعثة في بيانها، أن «التحالف- بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية». وقالت إن فتح الموانئ هو الخطوة الأولى في هذا الإطار، موضحة أن من الموانئ التي ستفتح: عدن والمكلا والمخا.

وأشارت إلى أن تحالف دعم الشرعية يأمل في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والمهمة في التحفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى أن التحالف يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق.

وفيما يتعلق بالموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة المتمردين بما في ذلك الحديدة، قالت البعثة: «يطلب التحالف من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقاً من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش، تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية وفي الوقت ذاته تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231».