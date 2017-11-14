محافظ حضرموت: سجن المكلا يخضع لـ «الشرعية»

المكلا (وام)

أكد اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، أن عملية إدارة السجن المركزي في مدينة المكلا تتم من قبل «الشرعية» اليمنية، مشيراً إلى أن دور تحالف دعم الشرعية خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، يقتصر فقط على تأهيل وصيانة العديد من السجون اليمنية، بما يتماشى والمعايير الحقوقية الدولية.

جاء ذلك خلال زيارته السجن المركزي بمدينة المكلا الذي كان قد تعرض للتدمير والتخريب من قبل الانقلابيين وجرى تأهيله وفق المعايير العالمية.

وأوضح البحسني أن عملية الصيانة - التي تمت بدعم إماراتي - تهدف إلى ضمان الانسجام مع المتطلبات الإنسانية والحقوقية عبر مستوى عالٍ من المواصفات التي تحترم إنسانية النزلاء، منوهاً بأن دولة الإمارات نظمت العديد من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية اليمنية حول القوانين والأنظمة المتعلقة بالنزلاء وآليات التعامل معهم.

وتقدم محافظ حضرموت بالشكر إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن بصفة عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص على الدعم الذي تم تقديمه لإعادة تأهيل السجن المركزي بمدينة المكلا وتجهيز جميع أقسامه ومرافقه للنزلاء.

وقال إن الصورة الآن تتحدث عن نفسها حيث تم تجهيز السجن المركزي بمدينة المكلا بشكل مثالي، وأصبح يتضمن جميع المرافق اللازمة للنزلاء من تجهيزات على مستوى التغذية والرعاية الصحية ومكتباً إدارياً متكاملاً، بما يضمن توفير خدمات متكاملة للنزلاء، مؤكداً أن جميع الحقوق مكفولة لنزلاء السجن المركزي بمدينة المكلا.

وشدد محافظ حضرموت على أن تجهيزات السجن المركزي بمدينة المكلا حالياً هي أفضل كثيراً مما كانت عليه منذ سنوات، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الدعم الذي تقدمه دول التحالف خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن السجن المركزي تعرض للتدمير والتخريب خلال فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على مدينة المكلا منوهاً بأن عودته بمرافقه وأقسامه كافة لممارسة دوره يعد أمراً في غاية الأهمية.