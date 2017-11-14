الناصر: طرح «أرامكو» في النصف الثاني من 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجري شركة «أرامكو» السعودية الاستعدادات النهائية الخاصة بطرح أسهم «الشركة» في سوق الأسهم السعودية والأسواق المالية العالمية، بحسب أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد أن موعد الطرح سيكون في النصف الثاني من عام 2018. وقال الناصر في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك2017» أمس، إنه تمت دراسة عدد كبير من الأسواق العالمية بشكل مستفيض لطرح «أرامكو»، موضحاً أنه جار حالياً التباحث حول هذه الدراسات بشكل دقيق لاختيار السوق المناسب لإدراجها عالمياً بجانب الإدراج في السوق السعودي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي طرح 5% من شركة «أرامكو»، في إطار خطة طموح لتنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط. وأوضح أن هناك مباحثات تجري في الوقت الراهن لدعم المشاريع المشتركة مع شركات إماراتية، وفي مقدمتها شركة «أدنوك»، منوهاً بفوز شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» مؤخراً بعقد جديد من شركة «أرامكو» لإنشاء منصة ربط بحرية جديدة وخطي أنابيب رئيسيين في حقل السفانية بقيمة 1.2 مليار درهم. وأضاف أن «أرامكو» تخطط لإنفاق ما يقارب 300 مليار دولار على مدى عشر سنوات في مشاريع نفط وغاز بقطاع المنبع والأنشطة البحرية والبرية ومشاريع مشتركة في المملكة وخارجها، مؤكداً أن المشاريع الجديدة تتضمن مشاريع لتوسعة وتطوير الإنتاج في حقول الغاز المنتجة بالمملكة، معرباً عن أمله في الوصول بحجم الإنتاج إلى 23 مليون قدم مكعبة خلال العقد القادم. وأشار الناصر إلى انطلاق الإنتاج من مصافي «جيذان» السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، فضلاً عن مشاريع أخرى في البتروكيماويات والتعاون والشراكة مع شركات كبرى في قطاعات النفط والغاز داخل وخارج المملكة.

وكشف عن محادثات تجري حالياً مع شركات صينية وهندية وإندونيسية، إلى جانب مشروع تطوير مع شركة «بتروناس» بطاقة 300 ألف برميل يومياً لإنتاج النفط، فضلاً عن مشاريع أخرى في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق، مؤكداً أن المحادثات مع الشركات الصينية وصلت إلى مراحل متقدمة، متوقعاً الإعلان عن الاتفاقيات في القريب العاجل.

وأعرب الناصر عن استعداد شركة «أرامكو» للاستفادة من مختلف الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، خصوصاً مع بلوغ السوق مرحلة التوازن المطلوبة بين العرض والطلب، مؤكداً أن الكميات الموجودة بالسوق متوازنة جداً، وهو ما أدى بدوره إلى وصول الأسعار إلى مستويات الطلب تجاوزت التوقعات لتصل في الوقت الراهن إلى 1.3 مليون برميل يومياً، متوقعاً وصول حجم الطلب العالمي إلى 1.6 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الجاري، وأكثر من 5 ملايين برميل يومياً خلال الثلاث سنوات المقبلة. والمخزونات في انخفاض مستمر بفضل التزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والأعضاء خارج المنظمة بحصص ومستوى الإنتاج وكميات الخفض، مؤكداً أن استثمارات «أرامكو» تنمو بشكل مستدام على الرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق في الوقت الرهن، لافتاً إلى أن استثمارات الشركة لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال عامي 2015 و2016. وأكد أن أسواق النفط والغاز تتمتع بوجود فرص كبيرة، سواء داخل أو خارج المملكة، وعلى أساس تلك الفرص زادت وتيرة الاستثمارات، حيث قامت الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقات هندسية وإنشائية مع شركات أجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار. وقال الناصر إن معرض ومؤتمر أديبك» وضع منطقة الخليج على أجندة الفعاليات والمؤتمرات الدولية العملاقة، نظراً للتنظيم الجيد وحجم المشاركات الدولية.