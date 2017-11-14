هزاع بن زايد: أبوظبي استطاعت ترسيخ مكانتها منبراً عالمياً للحوار البنّاء في قطاع الطاقة

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن أبوظبي استطاعت ترسيخ مكانتها كمنبر عالمي للحوار البنّاء حول قطاع الطاقة العالمي.

جاء ذلك، عقب افتتاح سموه، أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدورة العشرين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2017» الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار «بناء علاقات متينة لدفع عجلة النمو».

وأضاف سموّه أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2017، يشهد مشاركة إماراتية وعالمية تتميز بنقاشات معمقة ونظرة استشرافية على واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي. وتتضمن الدورة العشرين من «أديبك» سلسلة حوارات موسعة تمتد لأربعة أيام بين أقطاب قطاع النفط والغاز العالميين، ويُنتظر أن تكون الأكثر تأثيراً في القطاع، وأن تسهم في رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلات نمو مستدام الأمد في مجالات قطاع النفط والغاز كافة. وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض، رافقه فيها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من سمو الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي والسفراء والمسؤولين، وحشد كبير من المختصين في القطاع. وزار سموه عدداً من أجنحة الدول والشركات المشاركة، وأشاد بالمستوى المتطور للمعرض.

وزار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2017، حيث كان في استقبال سموه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة شركاتها.