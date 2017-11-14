165 مليون درهم من «أبوظبي للتنمية» لدعم برامج تنموية في كولومبيا

أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مذكرة تفاهم مع الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي، يقدم بموجبها الصندوق 165 مليون درهم (45 مليون دولار) كمنحة من حكومة أبوظبي لتمويل مشروعات وبرامج تنموية متعددة في كولومبيا.
ووقع مذكرة التفاهم عن الصندوق، محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن الجانب الكولومبي، سورجيو الفونسو لوندونو زوريك، رئيس الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي.
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وتهدف المنحة إلى تمويل مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتضمن إنشاء مراكز للطفولة المبكرة ومراكز للتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات الكولومبية لتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع، وتحسين مستوى الظروف المعيشية لهم.
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