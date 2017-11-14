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المنحة تخدم المراكز التعليمية والصحية وتشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

165 مليون درهم من «أبوظبي للتنمية» لدعم برامج تنموية في كولومبيا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مذكرة تفاهم مع الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي، يقدم بموجبها الصندوق 165 مليون درهم (45 مليون دولار) كمنحة من حكومة أبوظبي لتمويل مشروعات وبرامج تنموية متعددة في كولومبيا.

ووقع مذكرة التفاهم عن الصندوق، محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن الجانب الكولومبي، سورجيو الفونسو لوندونو زوريك، رئيس الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي.

وقال محمد سيف السويدي، إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي، تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة في الإمارات للمساهمة في تمويل برامج تنموية في عدد من المحافظات الكولومبية. وأضاف «سيقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة المنحة التنموية المقدمة من حكومة أبوظبي والبالغ قيمتها 165 مليون درهم، وذلك لمساعدة كولومبيا على تجاوز التحديات الاقتصادية من خلال تمويل مشاريع حيوية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

وتهدف المنحة إلى تمويل مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتضمن إنشاء مراكز للطفولة المبكرة ومراكز للتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات الكولومبية لتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع، وتحسين مستوى الظروف المعيشية لهم.

من جانبه، ثمن سورجيو الفونسو زوريك، دور الإمارات وقيادتها الحكيمة على الدعم الذي تقدمه من خلال صندوق أبوظبي للتنمية للعديد من دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول. ... المزيد
     
 

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