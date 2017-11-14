سلطان القاسمي يصـدر مرسـوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «غرفة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ونص المرسوم الأميري رقم (68) لسنة 2017، أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة، وجمال محمد سلطان بن هويدن، ورغدة حمد عمران تريم، وزياد محمود خيرالله الحجي وسلطان أحمد الشحي وسارة عبدالوهاب المدني، وسلطان محمد حسين الملا، وعبدالله إبراهيم دعيفس، وعبيد عوض الطنيجي، وعلي عبيد علي عبيد الزعابي، وعلي محمد عبدالله الخيال، ومحمد راشد علي الديماس، ومحمد علي مرزوق بن كامل، ومحمد هلال الحزامي، وناصر مصبح أحمد الطنيجي، ووليد عبدالرحمن بوخاطر. وحدد المرسوم الأميري العضوية في المجلس بثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بمرسوم من صاحب السمو حاكم الشارقة تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. وتعتبر القرارات والأوامر والتصرفات الإدارية والمالية التي أصدرها المجلس السابق حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه.