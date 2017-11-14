«طيران الإمارات» تزود طلبات أسطولها من «777 إكس»

دبي (الاتحاد)

تزود «طيران الإمارات» طلبيتها من طراز «بوينج 777 إكس»، التي يبلغ عددها 150 طائرة، بشاشات إرشادية جديدة من شركة «روكويل كولينز»، لمساعدة الطيارين على متابعة محيط الطائرة خلال التحليق. ومن المقرر أن تزود كل طائرة «777 إكس» بشاشتين، للقائد ومساعده، حيث تتيح ميزات للتدريب لمساعدي الطيارين وتحسِّن السلامة، لأنها تتطلب وقت تشغيل أقل.

وقال كلود ألبير، نائب الرئيس والمدير الإداري لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في روكويل كولينز: «لقد أثبتت تقنية الشاشات الإرشادية قيمتها العالية كمنصة متطورة، من حيث أرقى مستويات السلامة والكفاءة أثناء التحليق بالطائرة». وأضاف: «تضيف هذه التقنية مستوى جديداً من الأمان بفضل وجود شاشتين في مقصورة القيادة، ما يسهِّل عملية المتابعة والانتقال من مقعد إلى آخر بحسب حاجة الطيّار ومساعده».

وتعزّز الشاشتان الإرشاديتان تقنيات الطيران المتعدّدة التي تصمّمها «روكويل كولينز»، لأنها ستصبح ميزة قياسية في هذه الطائرات، بما في ذلك أول شاشات تعمل باللمس لطائرات النقل التجارية. إضافة إلى ذلك، توفر «روكويل كولينز» تقنية MultiScan، وهي عبارة عن منظومة مراقبة متكاملة مزوّدة برادار لمتابعة حالة الطقس، وأنظمة تحكم في الطيران، ومنظومة Avionics Gateway، وهو موجّه خوادم آمن، إضافة إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي وتحديد المسارات الموجودة في الطائرة «777 إكس». كما اختارت «طيران الإمارات» لأسطولها من طائرات «777 إكس» تقنيتي «المستقبِل متعدد الأنماط» GLU-2100 و«مقياس الارتفاع الرقمي» «Digital Radio Altimeter» اللتين صممتهما أيضاً «روكويل كولينز».