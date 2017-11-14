توقيع «حكايا الميدان» في نادي دبي للصحافة

دبي (الاتحاد)

نظم نادي دبي للصحافة في مقره الرئيسي، أمس الأول، حفل توقيع كتاب «حكايا الميدان» للروائي الإماراتي مانع المعيني، والذي يلقي فيه الضوء على تجربته الفردية في الخدمة الوطنية داخل الدولة، بمشاركة نخبة المثقفين والشباب وطلبة الجامعات وطالبات كليات الإعلام في الدولة إلى جانب نخبة الأكاديميين في عدد من المؤسسات الإعلامية والثقافية في الدولة.

وقالت، ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، إن النادي ومنذ تأسيسه، يهتم بتخصيص مساحة لأصحاب الرأي من كتاب وإعلاميين، للاحتفاء بالمنجز الإبداعي الإماراتي وإبرازه، وإعطاء الإعلاميين منصة للتعريف بكتبهم حتى تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا المجال وتبادل الأدوار مع قرائهم.

وأضافت، كتاب «حكايا الميدان» يحمل بين دفتيه تجارب من المهم للأجيال الشابة أن تطّلع عليه. ومن هذا المنطلق يحرص النادي على تكريم الجهود المبدعة للكتاب والشباب الإماراتي وإتاحة الفرصة أمام المهتمين للتعرف على الكاتب عن قرب وتأصيل مفهوم هذا النوع من المنجز في المشهد الثقافي المحلي.

بدوره، أوضح مانع المعيني خلال الندوة التي أقيمت على هامش احتفالية توقيع «حكايا الميدان»، أن الكتاب، الذي يصدر عن دار «كتّاب» للنشر، يتضمن 12 فصلاً.

وقال: رغبت في أن أصحح بعض الأفكار التي كانت سائدة لدى الشباب حول الخدمة العسكرية وصعوبتها، فبعد أن التحقت بالخدمة اكتشفت أن كل هذه الأفكار خاطئة، وأن الحياة هناك محسوبة بكل تفاصيلها، وأن الأمر يعتمد على معادلة بسيطة، وهي أن الراحة تكمن في التعاون للتغلب على الصعاب وبلوغ القمم.

وأضاف المعيني، أن التجربة العسكرية صقلت شخصيته، فتعلم الجرأة في القول والاعتراف عند الخطأ من خلال التعامل مع زملائه المجندين، بالإضافة إلى الصبر وحب التعاون وروح الفريق.