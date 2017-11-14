يوسف أبو الفوز: المغترب لا يقطع تذكرة باتجاه واحد

نوف الموسى (دبي)
يقول المثل الكردي «الحجر في مكانه ثقيل»، إيحاء للذاكرة والوطن والجذور، عبر عنه الروائي العراقي يوسف أبو الفوز، مساء أول أمس، في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بفرعه في مدينة دبي، خلال مناقشته للبعد الإنساني في رواياته، وأن المغترب لا يقطع تذكرة باتجاه واحد، بل يعمل طوال حضوره في بلد المهجر على «تعويض» تفاصيله عبر مخزونه الروحي، الذي يتشكل من خلال الموسيقى أو بيت شعري أو حتى زجاجة عطر. يهتم الروائي العراقي يوسف أبو الفوز بالذاكرة واللحظة الراهنة، ولكنه طوال الوقت يبحث في المستقبل وأسئلته، فالأخير بالنسبة له الهدف الأسمى من الكتابة، قائلاً حول ذلك: «لستُ مجبراً على أن أقدم الأجوبة، فلا يمكن لأي كاتب أن يمر بتجربة ولا يستفيد منها، في طرح التساؤلات.. وهذا ما ستجدونه في روايتي «كوابيس هلسنكي»».
انشغل الروائي يوسف أبو الفوز بالبحث العلمي، باعتباره باحثاً في علم الاجتماع ما ساعده على تقديم استشراف مستقبلي في رواياته، تصف اندلاع المنظمات التكفيرية، محاولاً تسليط الضوء عليها، مبيناً كيف أنها تلتقي بالتيارات العنصرية في عدم قبول الاختلاف مع الآخر، ويؤمن أبو الفوز أن الأدب يمتلك القدرة على تغير حياة الناس إلى مستويات وعي أفضل، لأنه بالنظر إلى الميزان الإنساني فإن الجميع يدرك المعنى الوجودي والشعوري، ويتشارك به من خلال أبعاد التحولات الداخلية للفرد.
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يصف الروائي يوسف أبو الفوز كتاباته بالواقعية المرتكزة على التفاصيل، ذات الملمح السينمائي في التصوير، فيها شيء من الحيوية التي يستند فيها أحياناً على الفنتازيا، موضحاً أنه كل ما كان البحر عميقاً تستطيع السباحة فيه بحرية، تأكيداً على مسألة بحث الكاتب وإطلاعه.