أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «مبادلة للاستثمار» أمس مذكرة تفاهم مع شركة «هانيويل الدولية» لبرمجيات وتقنيات الاتصال والترابط لقطاعات صناعة الطيران والمباني والبنية التحتية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة، وبموجب مذكرة التفاهم، من المقرر أن تتعاون الشركتان لإطلاق منتجات وخدمات جديدة في الشرق الأوسط، مثل التصنيع والتطوير، والصيانة والإصلاح والعَمرة لمنتجات قطاع صناعة الطيران بالمنطقة. ووقع مذكرة التفاهم بدر العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، وراندي أندرسون، رئيس هانيويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2017 وبحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين من كلتا الشركتين.

وتهدف الشركتان إلى إرساء ركائز قدرات تصنيع ثلاث وحدات طاقة مساعدة في الشرق الأوسط هي إدارة وحدة الاحتياطات، والصيانة التنبؤية، والاتصال. وسيبحث التحالف إمكانية تأجير محركات الطائرات ومكوناتها، إضافة إلى حلول إدارة المراقبة الجوية من الجيل التالي، وتصنيع المواد المتقدمة في المنطقة.

وقال بدر العلماء: «شركة هانيويل، التي تعتبر إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 100، وتعاوننا معها سيمنحنا نفاذاً إلى مجموعة رائدة من المنتجات ذات التكنولوجيا المتطورة، التي من شأنها أن تميز مرحلتنا القادمة من النمو».

وأشار إلى أن إطلاق 3 عروض للمرة الأولى في قطاع صناعة الطيران الحيوي بإمارة أبوظبي بالتعاون مع «هانيويل»، ينسجم مع التزامنا بتقديم منتجات وخدمات متطورة وتنافسية في قطاع الطيران».

وأكد بدر العلماء أن «مذكرة التفاهم ستسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام نظراً إلى عمق شراكتنا وطول مدتها. وسنعمل على تطوير قدرات الطيران المحلية والعالمية ودعم عروضنا التنافسية والاستفادة من خبراتنا الرئيسية للوصول إلى مستقبل أفضل في الإمارات وخارجها».

من جانبه، قال نورم جيلسدورف، رئيس «هانيويل» لمناطق روسيا وآسيا الوسطى وتركيا والشرق الأوسط: «نحن فخورون بالتعاون مع مبادلة بهدف تعزيز القدرات المحلية بالتصنيع المتقدم وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة. كما يمثل هذا التحالف خطوة مهمة نحو تطوير القطاع في المنطقة، وبالتعاون مع شركائنا، سنتمكن من تزويد حلول ناجعة لبناء عالم يتسم بمميزات الأمان والذكاء والاستدامة والترابط». ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين «مبادلة» و«هانيويل» في تعزيز محفظة الخدمات الحالية لكلتا الشركتين وتوفير فرص جديدة تتضمن تقنيات المواد المتقدمة، وتقنيات المحركات، والاتصال بهدف الاضطلاع بقيمة مضافة للمستهلكين النهائيين.

وسيربط التعاون شركة «هانيويل» بشركات أخرى رئيسية تابعة لمبادلة، وهي «ستراتا للتصنيع» «ستراتا»، و«الخدمات والحلول التوربينية»، و«سند لحلول الطيران».

علاوة على ما سبق، ستعمل الشركتان على تطوير أنظمة إدارة المراقبة الجوية الحالية لدى «هانيويل»، بما في ذلك نظام التعزيز الأرضي SmartPath. وتعتبر هذه التقنية الوحيدة حول العالم التي تم اعتمادها لنظام التعزيز الأرضي، بوساطة الملاحة عبر الأقمار الصناعية لمساعدة الطائرات على التحليق ضمن مسارات مختلفة للوصول إلى المطار، ما يعزز سعة المطارات والمجال الجوي ويقلل من فترات التأخير.