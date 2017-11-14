«بوينج»: الشرق الأوسط يحتاج 3350 طائرة جديدة

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة «بوينج» أن تحتاج شركات الطيران في الشرق الأوسط إلى 3350 طائرة جديدة خلال العقدين القادمين، بقيمة تقدر بنحو 730 مليار دولار، حسب تقرير للشركة حول توقعات السوق الحالية لعام 2017 في المنطقة كشفت عنه خلال معرض دبي للطيران.

وقال راندي تينسيث، نائب الرئيس لعمليات التسويق في بوينج للطائرات التجارية: «من المتوقع أن تنمو حركة المرور الجوي في الشرق الأوسط بنسبة 5.6% سنويًا خلال السنوات العشرين القادمة».

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الطائرات ذات الممرين ستشكّل نحو 50% من إجمالي الطائرات الجديدة في الشرق الأوسط، وستبلغ قيمتها 520 مليار دولار، أي أكثر من 70% من القيمة الإجمالية للطائرات الجديدة. وتعتبر هاتان النسبتان أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

ووفقًا للتقرير، ستستحوذ طائرات الممر الواحد، مثل طائرة 737 MAX، على أكثر من نصف عمليات التسليم في الشرق الأوسط. وستحتاج شركات الطيران في المنطقة إلى 1770 من طائرات الممر الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 190 مليار دولار، مدفوعةً بنمو شركات الطيران منخفض التكلفة.

وتابع تينسيث: «تقدّر سوق الخدمات الدفاعية والتجارية بنحو 2.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة».

وعلى الصعيد العالمي، توقعت بوينج وصول الطلب طويل الأمد على الطائرات الجديدة إلى 41030 طائرة، تقدر قيمتها بـ 6.1 تريليون دولار.