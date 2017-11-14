موسيقى أفريقية وروائع «الشحرورة».. بـ «اللوفر أبوظبي»

أشرف جمعة (أبوظبي)
يمثل متحف اللوفر أبوظبي، وعاء ثقافياً وحضارياً في فضاء التاريخ، فهو علامة فارقة في مسيرة الإبداع البشري، إذ يحتضن جملة من الفنون ويفسح المجال لتلاقي الثقافات في أجواء احتفالية تفاعل معها الزوار، خاصة أن العروض الفنية والموسيقية تميزت بطابعها الحركي وأدائها العفوي بما يبرهن على انسجام العلاقة بين الفن والجمهور الذي التف حول عرض الأسود والتنين الصيني المتنقل بين أرجاء المتحف، وتفاعل مع الأداء الموسيقي المعبر للفنانة فاتوماتا دياوارا، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية التي احتضنتها إحدى شاشات العرض في باحة المتحف، وحملت عنوان «موسيقى وتلفزيون»، ما يرسخ لقيمة الجمال في نفوس الزوار الذين رغم تنوع أعراقهم، اتحدوا على الفن الخالص في أبوظبي.
موسيقى التلفزيون
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وتتميز مزينة بطابعها التصويري الفوتوغرافي وتقديم فن الفيديو والتعامل بحرفية مع فن التجهيز والتحضير للأعمال التي تبهر الجمهور، حيث عرضت أعمالها في «بينالي الشارقة 13»، وكلفت مؤخراً بتصميم عمل لجناح دولة الإمارات الوطني في «بينالي البندقية 2017»، وقد تفاعل الجمهور مع عرضها في اللوفر بصورة مثالية.
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