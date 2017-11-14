حظيرة طيران ثانية لـ «الفطيم دي سي» في دبي الجنوب

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «الفطيم دي سي للطيران» حظيرة طيران ثانية في مطار «آل مكتوم الدولي»، في المشروع المشترك الذي يجمع بينها وبين شركة «دي سي أفييشن جروب»، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها. وستؤدي إضافة الحظيرة الجديدة على مساحة 7.500 متر مربع إلى مضاعفة سعة حظيرة الطيران، بحيث تصل المساحة الإجمالية للجانب البري إلى 24.000 متر مربع، والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات إلى 13.000 متر مربع.

وستتيح الحظيرة الجديدة لشركة «الفطيم دي سي للطيران» إضافة مسارب صيانة الطائرات وتوفير مساحة كافية لورشة عمل إضافية ومخزن للمعدات. كذلك سيؤدي مشروع التوسعة إلى زيادة كبيرة في عدد وحجم الطائرات التي يمكن استيعابها في المنشأة، حيث يمكن للحظيرة استيعاب طائرات من نوع «بوينج 767» و«بوينج 300» بسهولة.

وحضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران»، والعقيد حامد الهاشمي، مدير أمن مطار آل مكتوم الدولي في شرطة دبي، والمقدم عيسى أحمد شاهين مدير إدارة مراقبة الجوازات مطار آل مكتوم، ووليد بن درويش، مدير إدارة مراكز آل مكتوم الجوية في جمارك مطار آل مكتوم الدولي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في دبي، والإدارة العليا لدبي الجنوب، وكبار الشخصيات والرؤساء من كبرى شركات الطيران العالمية.

وقال هولجر أوسثيمير، المدير التنفيذي لـ «الفطيم دي سي للطيران»: «يأتي افتتاح الحظيرة الثانية تماشياً مع خططنا التوسعية، حيث ستمكننا الحظيرة من تلبية الطلب المتزايد على عمليات الطيران التجاري والخاص في منطقة الطيران بدبي الجنوب خلال السنوات المقبلة».

وقال خليفة الزفين: «تم تصميم منطقة الطيران في دبي الجنوب لتوفير الدعم اللازم وتنمية أعمال الشركات، حيث تتيح المنطقة بيئة طيران شاملة ستمكّن هذه الشركات من الاستفادة من أوجه التعاون مع الموردين ومزودي الخدمات الآخرين. ويعتبر افتتاح الحظيرة الثانية للفطيم دي سي للطيران إنجازاً بارزاً آخر لدبي الجنوب، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وشركائها في واحد من أكثر المراكز الواعدة في قطاع الطيران».