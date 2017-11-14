«دبي للطيران المدني» توقع اتفاقية تعاون مع «دافزا»

دبي (الاتحاد)

وقعت «هيئة دبي للطيران المدني» مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2017، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق نتائج إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويأتي هذا التعاون بالتواؤم مع خطة دبي 2021 التي تهدف للارتقاء بإمارة دبي لتصبح وجهة عالمية في مختلف نواحيها، واستراتيجية الاتصال الحكومي التي تقضي بتعزيز الشفافية وترسيخ الابتكار في التواصل وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين المؤسسات الحكومية والناس.

ووقع مذكرة التفاهم محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، والدكتور محمد الزرعوني مدير عام دافزا، بحضور ممثلين عن الجانبين. ويكمن هدف المذكرة في دعم الطرفين في تظافر الجهود والارتقاء بما يخدم المتعاملين، ومسايرة ما هو جديد لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في الشؤون التجارية للطيران عبر تفعيل مشروع الربط الرقمي «بلوك تشين» بين الطرفين، من خلال ربط خدمة ترخيص مزاولي الأنشطة المتعلقة بالشؤون التجارية للطيران عبر تقنية الربط الرقمي ما سيؤثر إيجابًا على تجربة المستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة، فضلاً عن العمل معاً في مجالات السلامة والبيئة والرقابة على الارتفاعات. وتضمنت المذكرة التزام الطرفين في تبادل الممارسات والخبرات المؤسسية في مختلف المجالات، والعمل معاً لتحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات التي تعزز العلاقة بين الطرفين.

وتضمنت المذكرة أيضاً، إعلان هيئة دبي للطيران المدني انضمامها كعضو في مبادرة دافزا الأولى من نوعها، «فيوتشر أفيشن لاونج»، أول شبكة أعمال رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى استشراف مستقبل قطاع الطيران والصناعات ذات الصلة في إمارة دبي. وستضم الشبكة مختلف الجهات الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والهيئات الأكاديمية والمنتسبين إليها، والخبراء في قطاع الطيران، بهدف تحفيز العمل المشترك والابتكار الجماعي وتعزيز دورهم كمؤسسات وأفراد في تسريع وتيرة نمو القطاع ومساهمته في الناتج الإجمالي لإمارة دبي.

وقال محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي مع شركائنا ما يعزز مكانة دبي عالمياً وبالمجالات كافة. وتعد هذه المذكرة خطوة إيجابية لتحقيق الأهداف المشتركة كافة بين الجهتين في تعزيز النمو الاقتصادي».

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»: نتطلّع من خلال هذه المذكرة إلى ترسيخ شراكتنا مع هيئة الطيران المدني، انطلاقاً من أولويات «دافزا» الاستراتيجية التي تقضي بخلق بيئة إيجابية وتجربة متميزة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهم في تحقيق مبتغاها، معتمدة على تجربتها الناجحة خلال أكثر من عقدين من الزمن».