«العربية للطيران» توقع اتفاقية تأجير تمويلي لـ 6 طائرات «إيرباص»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

وقعت مجموعة العربية للطيران، أمس، على هامش معرض دبي للطيران 2017، اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز إيرباص (A321neo Long Range) مع شركة التمويل ايرليس كوربوريشن التي تتخذ من لوس انجلوس مقراً لها بقيمة دفترية تصل إلى 2.8 مليار درهم وفقاً لقائمة الأسعار.

وقالت الشركة: «إن الطائرات ستدخل الخدمة مع بداية العام 2019، لتدعم الناقلة في خدمة شبكة وجهاتها الحالية وإضافة وجهات طويلة المدى في المستقبل القريب، حيث ستنضم طائرات A321neo LR لأسطول العربية للطيران المكون من 50 طائرة A320 التي تخدم 133 وجهة من خلال خمسة مراكز عمليات في الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة) والمغرب ومصر والأردن».

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «نحن نشهد بشكل متواصل زيادة في عدد المسافرين عبر مختلف مراكز عملياتنا، بينما نواصل تركيزنا على مهمتنا الرئيسية في توفير تجربة سفر في متناول شريحة واسعة من المجتمع، ومدعومة بقيمة مضافة لمسافرينا».

وذكر في بيان صحافي «إضافة طائرات A321neo LR تمكننا من توسيع خدماتنا لتشمل وجهات جديدة طويلة المدى كما تمنحنا مرونة في خدمة وجهاتنا الراهنة التي تشهد اقبالاً متزايدا من مسافرينا. نحن نتطلع لاستقبال الطائرات في عام 2019 بينما نواصل تقديم خدماتنا القيمة على متن رحلاتنا والمزيد من الوجهات الجديدة لاكتشافها».

من جانبه، قال الكس خطيبي، نائب الرئيس التنفيذي لـ(Air Lease Corporation): «ندير عملياتنا على أسس عالمية عبر تمويل وتوفير طائرات للناقلات الجوية في كل منطقة جغرافية رئيسة، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من معدلات نمو هي الأسرع في قطاع الطيران على مستوى العالم، كما أنها تمثل واحدة من أبرز أسواقنا. نحن سعداء لتوقيع هذه الاتفاقية مع العربية للطيران ولمساهمتنا في دعم خطط نموها الطموحة. من شأن طائرات LR A321neo طويلة المدى المساهمة في دعم وتحقيق رؤية الشركة في التوسع نحو أسواق جديدة».

من جهته، صرح جون ليهي، الرئيس التنفيذي لعمليات عملاء الطائرات التجارية في إيرباص: «تعد هذه الطائرة بمواصفاتها الاستثنائية إضافة رائعة لأسطول الناقلة الحالي من طائرات A320. وتواصل العربية للطيران من خلال التصميم الفريد للمقصورة، ريادتها وابتكاراتها لسوق السفر الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حرصها على تقديم خدمات القيمة المضافة لمسافريها».