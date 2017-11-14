«العربية للطيران» توقع اتفاقية تأجير تمويلي لـ 6 طائرات «إيرباص»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)
وقعت مجموعة العربية للطيران، أمس، على هامش معرض دبي للطيران 2017، اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز إيرباص (A321neo Long Range) مع شركة التمويل ايرليس كوربوريشن التي تتخذ من لوس انجلوس مقراً لها بقيمة دفترية تصل إلى 2.8 مليار درهم وفقاً لقائمة الأسعار.
وقالت الشركة: «إن الطائرات ستدخل الخدمة مع بداية العام 2019، لتدعم الناقلة في خدمة شبكة وجهاتها الحالية وإضافة وجهات طويلة المدى في المستقبل القريب، حيث ستنضم طائرات A321neo LR لأسطول العربية للطيران المكون من 50 طائرة A320 التي تخدم 133 وجهة من خلال خمسة مراكز عمليات في الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة) والمغرب ومصر والأردن».
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وذكر في بيان صحافي «إضافة طائرات A321neo LR تمكننا من توسيع خدماتنا لتشمل وجهات جديدة طويلة المدى كما تمنحنا مرونة في خدمة وجهاتنا الراهنة التي تشهد اقبالاً متزايدا من مسافرينا. نحن نتطلع لاستقبال الطائرات في عام 2019 بينما نواصل تقديم خدماتنا القيمة على متن رحلاتنا والمزيد من الوجهات الجديدة لاكتشافها».
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من جهته، صرح جون ليهي، الرئيس التنفيذي لعمليات عملاء الطائرات التجارية في إيرباص: «تعد هذه الطائرة بمواصفاتها الاستثنائية إضافة رائعة لأسطول الناقلة الحالي من طائرات A320. وتواصل العربية للطيران من خلال التصميم الفريد للمقصورة، ريادتها وابتكاراتها لسوق السفر الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حرصها على تقديم خدمات القيمة المضافة لمسافريها».