«العين للتوزيع»: رسالة سلام ومحبة من الإمارات

العين (وام)

أكد عبدالله علي الشرياني، مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة، أن متحف اللوفر أبوظبي يمثل جسراً حيوياً للتواصل الإنساني والثقافي والمعرفي بين الشرق والغرب، ورسالة سلام ومحبة للعالم وللأجيال القادمة.

وهنأ الشرياني القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذا الصرح الثقافي العالمي الفريد والإنجاز الإنساني والحضاري الكبير.

وأكد عبدالله الشرياني أن افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، يمثل محطة تاريخية وحدثاً نوعياً كبيراً لن يمحى من الذاكرة الإنسانية.