«تنفيذي أم القيوين»: إنجاز إماراتي مشرف

أم القيوين (وام)

أكد حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن افتتاح متحف اللوفر أبوظبي يعد إنجازاً مشرفاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد إرثاً ثقافياً عريقاً رسخه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن هذا المتحف العالمي البارز يسهم في تعريف أبنائنا بالثقافات المختلفة للدول وحضارات العالم المختلفة، ويوسع دائرة رؤيتهم، ويعزز من حسهم الثقافي العالمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشهد الفني لدولة الإمارات.

وأوضح الشامسي أن احتضان العاصمة أبوظبي هذا المعلم الثقافي، يدعو إلى الاعتزاز والفخر، ويؤكد أن دولة الإمارات باتت منصة مثالية لتبادل الثقافات بين مختلف دول العالم.