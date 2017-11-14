اللوفر «بصمة زايد» أبجدية نور.. تضيء العصور والحضارات

غالية خوجة (أبوظبي)
ليس اللوفر أبوظبي الحائز تصنيف (3) لؤلؤات عالمياً، مجرد مكان يضم سيرة العالم، بل هو نص مفتوح على الأزلية والأبدية. تتعدد دلالات الإصغاء لمكنوناته تبعاً لثقافة ومخيلة كل متلقٍّ، فلا تتوقف المعاني والصور والحكايا عند لحظة معينة، أو معروضة معينة، بل تمتد لتطال الأبعادَ اللامتناهية بين موسيقى القبة العائمة وساكنيها من لوحات ومنحوتات وكلمات. وجميع هؤلاء الساكنين تحت القبة، فوق الماء، في برازخ الفضاء، يتحاورن بلغتهم القديمة والمعاصرة والمستقبلية، وينشدون للإمارات العربية المتحدة، محتفلين بالتعايش والسلام والمحبة وأبجديات الثقافة المتنوعة، التي تتلألأ منها روح زايد، كما تتلألأ رسالة الإمارات التي تكتبها بكلمات تختصر جميع الأبجديات. وهذا ما تؤكد عليه كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائل يوم افتتاح اللوفر: «قوتنا كبشر في تواصلنا، وقوتنا في تبادل ثقافاتنا، وقوتنا في التعلم من إبداعاتنا المختلفة، وقوتنا في تلاقي العقول وتعارف الشعوب وتحالف الحضارات».
وضمن هذه الإيقاعات، وتناغماً مع تصميم جان نوفيل للوفر أبوظبي، تمّ تكليف الفنانة الأميركية جيني هولزر Jenny Holzer، والفنان الإيطالي جوسيبي بينوني/ Josebe Benoni، ليقدما أعمالهما المستوحاة من أبوظبي، فكانت النتيجة الثقافية الفنية أعمالاً مبدعة تحكي نصوصاً رمزية، وقواميسَ ضوئية، وبصيرةً من أرواح الطبيعة، تخبرنا بجميع لغات العالم عن الإنسان.
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استوحى الفنان من هذه الهالة بتصميم يرمز لهذه الروح، متشكّلٍ على ألواح بورسلان مربعة (60×60)، تحيط بها تموجات دائرية محفوفة بدقة متناهية، مضيئة بسيرة من أعاد للصحراء اخضرارَ الماء ونسوغَ الفضاء، مؤكداً جذور الإنسانية المتعانقة، انطلاقاً من هذه البصمة النورانية، التي تشع مع عمل آخر لبينوني (فازة الورود) التي صنعها من معادن محلية مكسوة بتربة إماراتية، مكتشفاً أسرارَ الانتماء والانفتاح الحضاري لروح الإمارات وهويتها، المنعكسة من (شجرة الحياة) و(أوراق النور) وما تنشرهُ من آثار تنعكس من المرايا المعلقة على الأغصان، لترتطم بقبة اللوفر، وتتحرك هاطلةً في المكان مثل أغاني النوخذة الذاهبين عميقاً في مياه الخليج العربي بحثاً عن لآلئ المستقبل و(آخيل) بطل أسطورة الإلياذة والأوديسة و(قيثارة هوميروس)، والمعلقين أفكارهم ومخيلتهم على هذه الشجرة الواقفة في اللوفر أبوظبي، وهي تتشكّل بصماتٍ وأصابعَ، وتتوزع إلى نصوص وشبكة علائق تربط بين اليد الإبداعية ودوائر بصمة زايد المؤكدة على التنمية الشمولية المستدامة، غير ملتفة إلى قطعها التركيبية الأربع ومادتها المصنوعة منها سواء كانت منحوتة من البرونز، أو الشجرة المضروبة بصاعقة، أو الجذوع المفرَّغة ليحلّ مكانها الضوء المنهمر عالياً متجاوزاً قبة لوفر أبوظبي كلوحة تشكيلية هندسية، تتفرغ من الكتلة ليتجسد الضوء الإنساني شجرةً ترمز للحياة والثقافات المختلفة في ديمومة مستمرة في الاستدامة.