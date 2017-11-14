طريق واحد إلى تاريخ العالم.. ينطلق من السعديات

لليوم الثاني على التوالي بعد افتتاحه الكرنفالي البديع، ما زال اللوفر أبوظبي يشهد تدفقاً غير مسبوق من قبل جمهور المواطنين والمقيمين والزوار والسياح والوفود الخاصة والشخصيات ذات الصلة، للاطلاع على كنوزه ومقتنياته ومشاريعه الثقافية وبرامجه المقبلة. «الاتحاد» بدورها عايشت وفي حوارات خاصة، مشاعر العديد من الزوار الذين التقتهم في ردهات وقاعات المتحف الذي استقطب في يومه الثاني، وبحسب إحصاء، أكثر من 5 آلاف زائر، والذي أصبح منذ افتتاحه قبلة ثقافية للعديد من عشاق ومحبي الثقافة والمعرفة والتاريخ والحضارة، وكأنهم يسلكون من جزيرة السعديات طريقاً واحداً إلى تاريخ العالم، بحسب ما عبروا عنه:

محمود عبدالله (أبوظبي)

وصفت الأميركية ديولين كاباميه، افتتاح اللوفر بالحدث الاستثنائي الرائع، وقالت: في الواقع لم أكن أتوقع أن يكون بهذا الجمال والروعة في التصميم والزخرفة، وتوزيع القاعات والمداخل، وأن يضم هذا الكمّ الهائل من المقتنيات الحضارية، والأبعاد الثقافية والإنسانية، التي تجسد روح التوافق الإنساني في الإبداع. وعبّرت كاباميه عن تقديرها للشعب الإماراتي، السبّاق على الدوام في تقديم صورة مشرفة لوطنه وثقافته وهويته أمام العالم.

حلم تحقق

وأكد الأميركي جوزيف سمورسكي، على أهمية أن يكون في العاصمة متحف عالمي، بما يضفي عليها أبعاداً جديدة كمنصة للثقافة العالمية وحوار الحضارات المنشود، وقال: لقد علمت أن المشروع الثقافي للمتحف سيتجاوز مسألة عرض المقتنيات والإبداعات الإنسانية إلى برامج تجدد من الروح الثقافية على مستوى العالم إلى جانب الارتقاء بمفهوم المتحف من جغرافية المكان إلى عالم الثقافة المتحركة.