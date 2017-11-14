بروكسل (وكالات)

أعرب 23 بلداً من أعضاء الاتحاد الأوروبي، أمس، عن الرغبة في الدخول في «تعاون عسكري معزز» بينهم، على أمل الوصول إلى تكامل دفاعي أوروبي.

وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موجيريني، في ختام توقيع الدول الأعضاء الـ23 في الاتحاد وثيقة أدرجت فيها «الالتزامات» الـ20 التي ترسي قواعد تعاون منظم دائم، «إننا نعيش لحظة تاريخية للدفاع الأوروبي»، وذلك في أحدث محاولة أوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية. وقال مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبي عن جهود التكامل الدفاعي التي يرجع تاريخها إلى خمسينات القرن الماضي: «لم نصل إلى هذا المدى من قبل.. نحن في وضع جديد».

ولا تزال إيرلندا والبرتغال ومالطا في مرحلة اتخاذ القرار بالانضمام من عدمه. وليس من المتوقع أن تشارك فيه الدنمارك وبريطانيا.