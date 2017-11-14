أردوغان: على من لا يعتقدون بحل عسكري في سوريا سحب قواتهم

أنقرة (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا عليهم أن يسحبوا قواتهم، بعد أن قالت روسيا والولايات المتحدة إنه لا حل عسكرياً ممكناً في سوريا. في حين قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وقال أردوغان للصحفيين قبل أن يتوجه إلى روسيا «لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات، إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم». وذكر أنه سيناقش المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيبحث الحل السياسي في سوريا والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين، ومؤتمر سوتشي، وتفاصيل صفقة شراء نظام «إس-400» للدفاع الصاروخي.

وفي شأن متصل، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أمس، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لعقد مؤتمر سوتشي.

بدوره، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن ارتفاع عدد الأحزاب والمنظمات والشخصيات السورية الراغبة في المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، فقد قدم «حزب البعث» قائمة بمرشحيه عن محافظة حمص، كما تحددت أسماء المرشحين للمشاركة في المؤتمر عن منطقتي عفرين وشهبا.