3 قتلى بفيضانات ضربت تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن انتشال ثلاث جثث لضحايا جرفتهم المياه خلال الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد خلال اليومين الماضيين، وإنقاذ 40 أخرين من الغرق، وإجلاء أكثر من 100 شخص. وأفادت الوزارة بأن وحدات الحماية المدنية انتشلت ثلاث جثث، من بينها جثة مسؤول أمني، وهو رئيس مركز الحرس الوطني بمدينة مطماطة الشمالية التابعة لولاية قابس. ويجري البحث عن المعتمد (ممثل السلطات المحلية) في المدينة والمفقود منذ السبت، حينما كان برفقة رئيس مركز الحرس الوطني على متن سيارة في جولة تفقد للأهالي، قبل أن تجرفهم مياه أحد الأودية بالجهة.