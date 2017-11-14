مصر: لا اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل

القاهرة (رويترز)

قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس، إن بلاده لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع جارتها. وقال وزير البترول، إنه لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من إسرائيل فإنه يجب حل قضايا التحكيم تلك، وإن الاتفاق يجب أن يحقق «قيمة مضافة». وأصدرت مصر قانوناً هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.

وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر للتفاوض حول اتفاقات محتملة. وقال الملا «الوفود من إسرائيل أمر جيد؛ لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة... أعتقد أن هذا شيء عادل».